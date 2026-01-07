Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, bạo lực leo thang tại nhiều khu vực ở châu lục, trong đó có vùng Kordofan của Sudan và tỉnh Ituri, miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, đang đặt dân thường vào nguy cơ cao và làm gián đoạn nghiêm trọng các hoạt động nhân đạo, buộc hàng chục nghìn người phải di dời.



Trước tình hình này, ngày 6/1, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, cho biết: "Một lần nữa, Liên hợp quốc nhắc lại lời kêu gọi khẩn cấp về việc chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch và bảo vệ thường dân." Ông cũng cho biết Liên hợp quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải nhanh chóng đảm bảo tiếp cận nhân đạo an toàn và liên tục, nhằm đưa viện trợ đến những người đang cần.



Người phát ngôn này dẫn số liệu của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc cho biết từ ngày 25/10/2025 đến ngày 30/12/2025, khoảng 65.000 người đã phải di dời khỏi nhiều địa điểm trên khắp vùng Kordofan của Sudan. Riêng tại bang Nam Kordofan, tình trạng di dời đã tăng mạnh trong những ngày gần đây.

Ước tính của Tổ chức Di cư quốc tế cho biết từ ngày 31/12/2025 đến ngày 4/1/2026, bạo lực đã khiến gần 1.000 người dân ở địa phương Quoz, thị trấn Kadugli và làng Berdab phải phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Hôm 5/1, thêm 2.000 người nữa đã phải di dời khỏi khu vực Um Dam Haj Ahmed ở bang Bắc Kordofan.

Các nhân viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại nước này đã báo cáo về một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái hôm 6/1 tại thủ phủ El Obeid của bang, được cho là đã cướp đi sinh mạng của 13 thường dân, trong đó có trẻ em.

Còn tại tỉnh Ituri, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, ông Dujarric cho biết OCHA đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự gia tăng bạo lực tại địa phương này, gây gián đoạn nghiêm trọng các hoạt động cứu trợ nhân đạo trong khu vực.

Riêng tại thị trấn Bule thuộc tỉnh nói trên và các khu vực lân cận đã trải qua các cuộc xung đột liên tục kể từ đầu tháng 12/2025 và chính quyền địa phương báo cáo rằng ít nhất 25 dân thường đã thiệt mạng và hơn 40 người bị thương trong tháng qua.

OCHA báo cáo rằng tình trạng bất ổn đã cắt đứt hoạt động viện trợ cho hơn 87.000 người di tản hiện đang sinh sống ở Bule và các vùng lân cận. Những gia đình này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lương thực, chăm sóc sức khỏe và nước sạch.



Ông Dujarric cho biết thêm, do tình hình an ninh bất ổn, không một nhóm nhân đạo nào có thể hoạt động tại các khu vực bị ảnh hưởng trong hơn 1 tháng qua.

Đại diện Liên hợp quốc nhấn mạnh Liên hợp quốc kêu gọi tất cả các bên xung đột về nghĩa vụ tuân thủ luật nhân đạo quốc tế là bảo vệ thường dân và đảm bảo an toàn cho các nhân viên nhân đạo ở bất cứ nơi nào họ cần tiếp cận.



Người phát ngôn này khẳng định việc tiếp cận nhân đạo an toàn, có thể dự đoán được và không bị cản trở, là điều cần thiết để cung cấp viện trợ và ngăn chặn tình hình xấu đi hơn nữa./.