Thế giới

Benin tiến hành bầu cử Quốc hội sau đảo chính bất thành

Ngày 11/1, cử tri Benin tham gia bỏ phiếu Quốc hội và địa phương sau đảo chính thất bại, đảm bảo ổn định chính trị đất nước.

Nguyễn Hà
Quang cảnh đường phố tại Cotonou, Benin, ngày 7/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh đường phố tại Cotonou, Benin, ngày 7/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 11/1, cử tri Benin đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội và chính quyền địa phương năm 2026. Cuộc bầu cử này diễn ra khoảng 1 tháng sau vụ đảo chính bất thành làm rung chuyển quốc gia Tây Phi này.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7h sáng (giờ địa phương - khoảng 13h cùng ngày giờ Việt Nam), diễn ra khá trật tự và yên bình, dù một số nơi ghi nhận chậm trễ do công tác hậu cần.

Hơn 7,8 triệu cử tri đăng ký dự kiến bỏ phiếu tại khoảng 17.000 điểm trên toàn quốc. Nhà chức trách khẳng định đã triển khai đầy đủ các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh và minh bạch cho tiến trình bầu cử.

Theo quy định, cuộc bỏ phiếu kết thúc vào khoảng 17h cùng ngày. Cuộc bầu cử nhằm lựa chọn 109 nghị sỹ Quốc hội và 1.815 thành viên hội đồng địa phương trên cả nước.

Đây được xem là phép thử quan trọng đối với ổn định chính trị của Benin sau âm mưu đảo chính bị lực lượng an ninh dập tắt hồi tháng 12/2025. Vào thời điểm đó, Nigeria, Pháp và Côte d'Ivoire phải lập tức huy động lực lượng hỗ trợ Benin truy quét và ổn định tình hình./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Benin #bầu cử #Quốc hội #đảo chính #chính trị #cử tri Benin
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

"Google của xứ sở kim chi" thách thức Amazon và Google

Naver, tập đoàn sở hữu công cụ tìm kiếm thống trị tại Hàn Quốc, khẳng định là một đối tác mạnh mẽ cho các quốc gia đang e ngại sử dụng hệ thống đám mây của Mỹ hoặc Trung Quốc vì lý do an ninh.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”