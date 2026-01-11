Benin tiến hành bầu cử Quốc hội sau đảo chính bất thành

Ngày 11/1, cử tri Benin đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội và chính quyền địa phương năm 2026. Cuộc bầu cử này diễn ra khoảng 1 tháng sau vụ đảo chính bất thành làm rung chuyển quốc gia Tây Phi này.



Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7h sáng (giờ địa phương - khoảng 13h cùng ngày giờ Việt Nam), diễn ra khá trật tự và yên bình, dù một số nơi ghi nhận chậm trễ do công tác hậu cần.

Hơn 7,8 triệu cử tri đăng ký dự kiến bỏ phiếu tại khoảng 17.000 điểm trên toàn quốc. Nhà chức trách khẳng định đã triển khai đầy đủ các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh và minh bạch cho tiến trình bầu cử.



Theo quy định, cuộc bỏ phiếu kết thúc vào khoảng 17h cùng ngày. Cuộc bầu cử nhằm lựa chọn 109 nghị sỹ Quốc hội và 1.815 thành viên hội đồng địa phương trên cả nước.

Đây được xem là phép thử quan trọng đối với ổn định chính trị của Benin sau âm mưu đảo chính bị lực lượng an ninh dập tắt hồi tháng 12/2025. Vào thời điểm đó, Nigeria, Pháp và Côte d'Ivoire phải lập tức huy động lực lượng hỗ trợ Benin truy quét và ổn định tình hình./.

