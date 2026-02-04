Mỹ và Nigeria mở rộng hợp tác chống bạo lực cực đoan

Ngày 3/2, giới chức quân sự cấp cao Mỹ cho biết nước này đã triển khai một nhóm quân sự quy mô nhỏ tới Nigeria, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa gây sức ép, vừa hỗ trợ Abuja trong cuộc chiến chống bạo lực thánh chiến.



Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các phần tử vũ trang tại Nigeria hôm 25/12, Tướng Dagvin Anderson, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Mỹ tại châu Phi (AFRICOM), cho biết hai nước đã nhất trí “tăng cường hợp tác,” trong đó có việc triển khai một nhóm quân sự nhỏ của Mỹ nhằm bổ sung một số năng lực chuyên biệt để hỗ trợ các nỗ lực mà Nigeria đã triển khai trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, ông Anderson không cung cấp chi tiết về các hoạt động cụ thể của nhóm quân sự.



Trước đó, Washington đã kêu gọi Chính phủ Nigeria cần nỗ lực hơn nữa trong việc bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương trước tình trạng bạo lực cực đoan. Phản hồi về vấn đề này, Chính phủ Nigeria và các chuyên gia độc lập nhấn mạnh rằng bạo lực tại đây rất phức tạp, ảnh hưởng đến cả cộng đồng người Hồi giáo và Thiên Chúa giáo chứ không riêng biệt một nhóm nào.



Nigeria - quốc gia đông dân nhất châu Phi, có sự phân hóa tương đối rõ rệt giữa khu vực miền Nam - nơi đa số người dân theo Thiên Chúa giáo và miền Bắc - chủ yếu người dân theo Hồi giáo.



Tháng trước, AFRICOM cho biết quân đội Mỹ sẽ tăng cường cung cấp trang thiết bị và chia sẻ thông tin tình báo với Nigeria nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống các phần tử thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.



Các cuộc không kích của Mỹ thực hiện trong tháng 12/2025 nhằm vào các mục tiêu của IS tại bang Sokoto, thuộc khu vực Tây Bắc Nigeria. Theo AFRICOM, hỗ trợ quân sự của Mỹ sẽ tập trung vào khu vực này và vùng Đông Bắc Nigeria - nơi liên tục hứng chịu bất ổn trong gần 2 thập kỷ qua do nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram và tổ chức tách ra là ISWAP gây ra./.

