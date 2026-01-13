Iran rút khỏi cuộc diễn tập hải quân với các nước BRICS

Cổng thông tin News 24 cho biết Iran sẽ rút khỏi cuộc diễn tập hải quân đang diễn ra ngoài khơi Nam Phi với sự tham gia của một số quốc gia thành viên BRICS theo đề nghị của Pretoria.

Theo News 24, Nam Phi đã đề nghị Iran rút các tàu khỏi cuộc diễn tập hải quân mang tên “Will for Peace” và chỉ tham gia với tư cách quan sát viên sau các cuộc trao đổi ngoại giao. Theo đó, 2 tàu hải quân Iran đã tới Nam Phi sẽ không tham gia trực tiếp cuộc diễn tập, dự kiến kéo dài đến ngày 16/1.

Đề nghị của Nam Phi được đưa ra trong bối cảnh Pretoria không muốn làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Mỹ, khi hai bên đang tiến hành các cuộc đàm phán thương mại phức tạp.

Cuộc tập trận “Will for Peace” bắt đầu từ ngày 9/1 tại khu vực Nam Đại Tây Dương, gần Mũi Hảo Vọng. Tham gia diễn tập có các tàu chiến của Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Nam Phi, cùng tàu hộ vệ Stoikiy của Hải quân Nga và tàu tiếp tế cỡ trung Yelnya thuộc Hạm đội Baltic.

Brazil, Indonesia và Ethiopia tham gia với tư cách quan sát viên. Quyền chỉ huy tác chiến do Hải quân Trung Quốc đảm nhiệm./.

