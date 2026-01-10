Trung Quốc, Nga và Iran tập trận hải quân BRICS +

Ngày 10/1, Trung Quốc, Nga và Iran đã bắt đầu một tuần tập trận hải quân chung tại vùng biển Nam Phi, mang tên Will for peace 2026 (Nguyện ước vì hòa bình 2026).

Nước chủ nhà Nam Phi cho biết đây là hoạt động trong khuôn khổ BRICS+ nhằm "đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải biển và kinh tế hàng hải."

BRICS+ là sự mở rộng của một khối địa chính trị ban đầu bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, sau khi có sự tham gia của 6 quốc gia khác gồm Ai Cập, Indonesia, Saudi Arabia, Ethiopia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Tuyên bố của quân đội Nam Phi nêu rõ: "Cuộc tập trận WILL FOR PEACE 2026 quy tụ lực lượng hải quân các nước BRICS+ để thực hiện các hoạt động an toàn hàng hải chung và các cuộc diễn tập phối hợp tác chiến."

Trung tá Mpho Mathebula, người phát ngôn của các hoạt động phối hợp, khẳng định mục đích của cuộc tập trận hải quân này là nâng cao năng lực và chia sẻ thông tin. Brazil, Ai Cập và Ethiopia tham gia với tư cách quan sát viên trong cuộc tập trận lần này.

Hải quân Nam Phi thường phối hợp với Trung Quốc và Nga tổ chức tập trận thường kỳ.

Theo Trung tá Mathebula, nước này cũng tiến hành các cuộc tập trận định kỳ với hải quân Mỹ./.

