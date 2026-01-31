Đại biện lâm thời Israel bị yêu cầu rời khỏi đất nước Nam Phi

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 30/1, Bộ Quan hệ Quốc tế và Hợp tác (DIRCO) Nam Phi tuyên bố Đại biện lâm thời Israel tại Nam Phi Ariel Seidman là "người không được hoan nghênh" và sẽ có 72 giờ để rời khỏi nước này.

DIRCO cho biết đã thông báo với Chính phủ Israel về quyết định liên quan đến ông Seidman, được đưa ra sau một loạt vi phạm “không thể chấp nhận được” đối với các chuẩn mực và thông lệ ngoại giao quốc tế, gây thách thức trực tiếp đến chủ quyền của Nam Phi.

Các vi phạm của Đại biện lâm thời Ariel Seidman, theo thông báo của phía Nam Phi, bao gồm liên tục sử dụng các nền tảng mạng xã hội chính thức của Israel để xúc phạm Tổng thống Cyril Ramaphosa, cố tình không thông báo cho DIRCO về các chuyến thăm của các quan chức cấp cao Israel.

Theo DIRCO, những hành động trên thể hiện việc “lạm dụng nghiêm trọng đặc quyền ngoại giao và vi phạm cơ bản Công ước Vienna,” đồng thời làm suy giảm lòng tin và thiếu tôn trọng các nghi thức cần thiết trong quan hệ song phương.

Cơ quan này khẳng định: "Chủ quyền của Nam Phi và phẩm giá của các cơ quan ngoại giao là bất khả xâm phạm.”

DIRCO kêu gọi Chính phủ Israel đảm bảo rằng mọi động thái ngoại giao trong tương lai đều phải thể hiện sự tôn trọng đối với Nam Phi và các nguyên tắc đã được thiết lập trong lĩnh vực hợp tác quốc tế.

Trong một phản ứng sau đó, Bộ Ngoại giao Israel đăng bài trên mạng xã hội X nêu rõ cơ quan này đang tiến hành trục xuất nhà ngoại giao cấp cao của Nam Phi tại Israel, ông Shaun Edward Byneveldt, để đáp trả quyết định trục xuất tương tự của phía Nam Phi.

Quan hệ ngoại giao giữa hai nước trở nên căng thẳng sau khi Nam Phi cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng đối với người Palestine ở Dải Gaza trong một vụ kiện tại tòa án tối cao của Liên hợp quốc. Israel bác bỏ mọi cáo buộc và bày tỏ bất bình với hành động pháp lý của Nam Phi./.

Nam Phi: Vụ tấn công của Israel tại Doha vi phạm luật pháp quốc tế Bộ Quan hệ và Hợp tác Quốc tế của Nam Phi nêu rõ vụ tấn công là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, làm suy yếu nguyên tắc về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong Hiến chương Liên hợp quốc.