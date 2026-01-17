Đời sống

Xả súng đẫm máu tại khu dân cư ở Nam Phi khiến 7 người thiệt mạng

Hiện trường một vụ xả súng ở Nam Phi. (Ảnh: AP/Getty images)
Hiện trường một vụ xả súng ở Nam Phi. (Ảnh: AP/Getty images)

Rạng sáng 17/1 (giờ địa phương), một vụ xả súng đẫm máu đã xảy ra tại khu dân cư Marikana thuộc vùng Cape Flats, ngoại ô thành phố Cape Town, Nam Phi, khiến 7 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng.

Theo nguồn tin cảnh sát, vụ việc xảy ra ngay sau nửa đêm, khi các tay súng bất ngờ nổ súng vào một nhóm người, khiến 6 nam giới và 1 phụ nữ (độ tuổi từ 30 đến 50) thiệt mạng tại chỗ. Ba nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Sau khi gây án, các nghi phạm đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Cảnh sát nhận định vụ tấn công có thể liên quan đến các hoạt động tống tiền đang gia tăng tại khu vực này. Hiện lực lượng chức năng đã phát động một chiến dịch truy quét quy mô lớn để tìm kiếm các nghi phạm. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, chưa có đối tượng nào bị bắt giữ và công tác điều tra vẫn đang được triển khai gắt gao.

Vụ xả súng tại Cape Town một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực cực đoan tại Nam Phi, quốc gia có nền công nghiệp phát triển nhất châu lục nhưng cũng đang phải đối mặt với làn sóng tội phạm có tổ chức.

Theo thống kê từ cảnh sát, trung bình mỗi ngày có khoảng 63 người bị sát hại tại Nam Phi. Riêng tại khu vực Cape Flats, cơ quan chức năng nước này đã ghi nhận có hơn 2.000 vụ giết người trong 9 tháng đầu năm 2025.

Trước đó, vào tháng 12/2025, hai vụ xả súng hàng loạt tại một khu nhà tập thể và một quán bar đã cướp đi sinh mạng của 24 người, trong đó có nhiều trẻ em.

Vụ tấn công này một lần nữa khẳng định mức độ nghiêm trọng của tình hình an ninh tại Nam Phi, đồng thời là lời cảnh báo về sự gia tăng bạo lực trong các khu vực nghèo khó và thiếu sự quản lý hiệu quả của chính quyền địa phương./.

Cảnh sát Nam Phi. (Nguồn: bssnews)

Xả súng ở Nam Phi, 20 người thương vong

Các tay súng không rõ danh tính đã bắn vào các nạn nhân trên đường phố vào sáng 21/12 khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương; nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

