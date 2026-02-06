Ôtô lao vào cửa hàng tạp hóa tại Mỹ khiến 3 người thiệt mạng

Ít nhất 3 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ ôtô lao vào cửa hàng tạp hóa tại Mỹ sau khi va chạm với người đi xe đạp.

Vụ việc xảy ra vào buổi trưa ngày 5/2 tại cửa hàng tạp hóa 99 Ranch Market ở khu vực Westwood, thành phố Los Angeles, bang California. Chiếc ôtô đâm vào một người đi xe đạp rồi sau đó lao vào cửa hàng tạp hóa.

Cảnh sát Anthony Espinoza cho biết tài xế lái chiếc Toyota Prius đã bị mất kiểm soát sau khi va chạm với người đi xe đạp và lao vào khu vực bán bánh của cửa hàng.

Theo nguồn tin tại chỗ, tài xế là phụ nữ và hiện người này đang hợp tác với cơ quan điều tra cũng như được kiểm tra y tế sau vụ việc.

Theo báo cáo từ Sở Cứu hỏa Los Angeles, có 3 nạn nhân tử vong tại chỗ và 4 người khác được đưa đến bệnh viện, trong đó có 2 người trong tình trạng nghiêm trọng.

Ngoài ra, còn có 2 người nữa bị thương nhẹ hơn nhưng từ chối nhập viện theo lời khuyên của bác sỹ. Trong khi đó, hiện chưa rõ tình trạng của người đi xe đạp./.

