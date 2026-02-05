Du lịch

Lễ hội hoa anh đào núi Phú Sĩ bị hủy do quá tải du khách

Trước làn sóng du khách đổ về đông đúc gây tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm và xâm phạm đất đai nhà riêng, chính quyền địa phương quyết định dừng Lễ hội hoa anh đào nổi tiếng diễn ra suốt 10 năm qua.

Vẻ đẹp của hoa anh đào và núi Phú Sĩ. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)
Vẻ đẹp của hoa anh đào và núi Phú Sĩ. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, lễ hội hoa anh đào với khung cảnh núi Phú Sĩ hùng vĩ, thu hút đông đảo người dân địa phương, đã bị hủy bỏ trong bối cảnh người dân phàn nàn về tình trạng quá tải du lịch do đồng yen yếu.

Thành phố Fujiyoshida, thuộc tỉnh Yamanashi ở miền Trung Nhật Bản, ngày 3/2 thông báo hủy sự kiện kéo dài nhiều tuần thu hút khoảng 200.000 người tham dự trong năm nay vì "cuộc sống yên bình của người dân địa phương bị đe dọa."

Vào năm 2025, khoảng 42,7 triệu lượt khách du lịch đã đến Nhật Bản, mức cao kỷ lục, vượt qua mức gần 37 triệu lượt người của năm trước đó khi đồng yen yếu làm tăng sức hấp dẫn của quốc gia này.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều những lời phàn nàn về tình trạng quá tải ở những điểm đến nổi tiếng như Kyoto, nơi du khách thiếu tôn trọng đã quấy rối các nghệ sỹ geisha mặc kimono trong cơn cuồng nhiệt chụp ảnh.

Tại Fujiyoshida, lượng khách du lịch nước ngoài đổ về đã khiến giao thông tắc nghẽn, ô nhiễm môi trường. Người dân còn báo cáo về tình trạng xâm phạm đất đai nhà riêng.

Thị trưởng Fujiyoshida, Shigeru Horiuchi, cho biết: "Đằng sau cảnh quan tuyệt đẹp của núi Phú Sĩ là thực tế cuộc sống yên bình của người dân đang bị đe dọa. Chúng tôi đang cảm thấy rất lo ngại. Để bảo vệ môi trường sống của người dân, chúng tôi đã quyết định chấm dứt lễ hội đã diễn ra trong 10 năm này."

Tuy nhiên, thành phố thừa nhận rằng ngay cả khi lễ hội bị hủy bỏ, địa điểm tổ chức - một công viên nhìn ra núi Phú Sĩ, những cây hoa anh đào và một ngôi chùa năm tầng - vẫn có thể đón lượng khách tăng đột biến khi mùa Xuân đến gần.

Núi Phú Sĩ là một điểm thu hút khách du lịch quanh năm. Để quản lý lượng khách du lịch đổ về, các thị trấn lân cận trước đây đã dựng rào chắn che khuất tầm nhìn để ngăn cản du khách thích chụp ảnh, thu phí vào cửa đối với người đi bộ đường dài và giới hạn số lượng khách mỗi ngày./.

