Sản lượng vàng Trung Quốc tăng khi nhu cầu đầu tư ở mức cao

Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Vàng Trung Quốc (CGA), ngành vàng của Trung Quốc đã thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ và sự chuyển hướng chiến lược sang các tài sản đầu tư trong năm 2025, khi sản lượng vàng của nước này tăng lên và nhu cầu đầu tư vào vàng đạt các mức cao kỷ lục.

Sản lượng vàng nguyên liệu thô trong nước của Trung Quốc đã tăng lên 381,34 tấn trong năm 2025, tăng ổn định 1,09% so với năm trước đó. Sự tăng trưởng này một phần được thúc đẩy bởi các chiến lược mở rộng toàn cầu mạnh mẽ từ các tập đoàn khai thác hàng đầu Trung Quốc.

Sản lượng vàng ở nước ngoài của các tập đoàn vàng lớn của Trung Quốc đã tăng mạnh lên khoảng 90 tấn, báo hiệu mức tăng đáng kể 25% so với năm trước đó, CGA cho biết.

Dữ liệu năm 2025 cho thấy sự thay đổi đáng kể trong hành vi tiêu dùng của người Trung Quốc. Trong khi lượng tiêu thụ trang sức truyền thống ở Trung Quốc giảm 31,61% so với năm 2024 xuống còn 363,84 tấn, thị trường lại chứng kiến sự tăng vọt về nhu cầu đối với các sản phẩm đầu tư vật chất.

Nhu cầu về vàng thỏi và tiền xu tăng vọt 35,14%, lên 504,24 tấn, phản ánh xu hướng mạnh mẽ của các nhà đầu tư ưu tiên vàng như một tài sản trú ẩn an toàn hàng đầu.

Việc sử dụng vàng trong lĩnh vực công nghệ cao và công nghiệp cũng duy trì đà tăng trưởng, tăng 2,32%, lên 82,02 tấn, được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các ngành điện tử và năng lượng xanh của nước này.

Sự tăng trưởng ấn tượng nhất diễn ra trong lĩnh vực tài chính. Các quỹ ETF vàng của Trung Quốc đã chứng kiến dòng vốn đổ vào chưa từng có, đạt 133,12 tấn trong năm 2025 - mức tăng đáng kinh ngạc 149,91% so với 53,27 tấn được bổ sung vào năm 2024.

Đến cuối tháng 12 năm 2025, tổng lượng vàng nắm giữ trong các quỹ ETF vàng Trung Quốc đã đạt mức kỷ lục 247,85 tấn./.

