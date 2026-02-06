Cổ phiếu BYD lao dốc, ngành xe điện Trung Quốc đối mặt thách thức lớn

Đợt bán tháo cổ phiếu BYD đã khiến công ty mất hơn 60 tỷ USD giá trị thị trường kể từ tháng Năm, phản ánh lo ngại của nhà đầu tư về triển vọng lợi nhuận ngành xe điện Trung Quốc.

Cổ phiếu BYD niêm yết tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục lún sâu vào đà giảm với mức mất giá 7% trong tuần qua, sau khi số liệu bán hàng không đạt kỳ vọng của giới đầu tư, ảnh hưởng tiêu cực đến toàn ngành.

Do trợ cấp chính phủ giảm, các nhà giao dịch dự đoán tăng trưởng xe điện năm nay sẽ chậm lại. Tuy nhiên, nhu cầu giảm nhanh hơn dự kiến khiến họ bất ngờ, trong khi chi phí nguyên liệu thô như pin và chip nhớ tăng cao tiếp tục gây áp lực lên lợi nhuận của các nhà sản xuất.

Chuyên gia Xiao Feng, đồng trưởng bộ phận nghiên cứu công nghiệp Trung Quốc tại CLSA Hong Kong (Trung Quốc), nhận định tâm lý bi quan đang lan rộng trong giới đầu tư. Ông cho rằng việc hạ dự báo lợi nhuận trên diện rộng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng của ngành và khiến thị trường đặt dấu hỏi về khả năng sinh lợi lâu dài của các hãng xe điện Trung Quốc.

Theo Morgan Stanley, hầu hết các hãng xe trong nước dự báo sản lượng quý I/2026 sẽ giảm từ 30% đến 40% so với quý 4/2025. Doanh số tháng 1/2026 cho thấy ngay cả những công ty dẫn đầu thị trường cũng không tránh khỏi khó khăn: BYD giảm một nửa doanh số giao hàng nội địa xuống còn 109.569 xe, trong khi XPeng giảm hơn 30%.

Cảnh báo về tình hình toàn ngành, chuyên gia Joanne Cheng tại Aberdeen Investments cho rằng áp lực chi phí sản xuất đang trở thành rào cản lớn. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, các hãng xe đứng trước bài toán khó: Có nên tăng giá bán để bù đắp khoản chi phí phát sinh lên tới 1.000 USD mỗi chiếc hay không.

Theo phân tích từ công ty nghiên cứu tài chính và đầu tư Bernstein nhận định rằng các thương hiệu phổ thông như Xpeng, Li Auto và Nio dễ bị ảnh hưởng hơn, trong khi BYD lại có lợi thế lớn nhờ vào khả năng tự chủ nguồn cung linh kiện.

Cổ phiếu BYD hiện giao dịch quanh mức 15 lần lợi nhuận dự kiến, thấp hơn mức trung bình ba năm là 18.

Ông Gareth Pan, Giám đốc đầu tư cấp cao của Pictet Asset Management, cho rằng nhà đầu tư chưa nên tham gia vào thời điểm này do triển vọng cả năm chưa thực sự rõ ràng và cổ phiếu xe điện vẫn thiếu sức hấp dẫn./.

