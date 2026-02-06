Món quà tặng Valentine đặc biệt có thể khiến các đôi yêu nhau phải vào tù

Trang tin CNN hôm 6/2 cho biết Ngân hàng Trung ương Kenya (CBK) đã phát thông báo kêu gọi người dân không nên mạo hiểm vi phạm pháp luật trong dịp Lễ Valentine thông qua hành vi làm tổn hại tới đồng tiền chính thức của nước này. Thông báo được đưa ra khi xuất hiện một làn sóng làm những bó hoa từ đồng nội tệ.

Theo CBK, việc tạo ra các bó hoa làm từ tiền shilling là hành vi “gây tổn hại tới tính toàn vẹn” của đồng tiền. Nguyên nhân do người ta phải dùng keo dán, ghim bấm để biến các tờ tiền thành những bông hoa, qua đó khiến chúng “không còn phù hợp để lưu thông”.

Thông báo nêu rõ “điều này (hành vi tạo hoa từ tiền) dẫn đến việc tiền giấy bị từ chối nhiều hơn trong quá trình giao dịch, đồng thời khiến hoạt động thu hồi và thay thế tiền tệ diễn ra sớm hơn, gây lãng phí không cần thiết cho người dân và cho ngân hàng.”

“Dù CBK không phản đối việc dùng tiền mặt làm quà tặng, nhưng việc này không nên đi kèm với bất kỳ hành động nào làm thay đổi, hư hại hoặc biến dạng tiền giấy,” ngân hàng cho biết thêm.

CBK nêu rõ rằng bất kỳ ai làm ra những bó hoa bằng tiền mặt đều có nguy cơ bị truy tố theo Bộ luật Hình sự Kenya, trong đó quy định các hành động viết vẽ, xé hay cắt tiền... là vi phạm pháp luật. Những người bị kết tội có thể phải đối mặt với án phạt tù lên tới 3 tháng, phạt tiền tối đa 2.000 shilling (khoảng 15,5 USD), hoặc nhận cả hai hình thức này.

Kenya không phải quốc gia châu Phi duy nhất cảnh báo người dân về những cử chỉ lãng mạn “hoành tráng” như vậy. Hồi tháng 3/2023, Giám đốc Cơ quan Quản lý Tiền tệ của Ngân hàng Ghana từng kêu gọi người dân không sử dụng đồng nội tệ cedi trong các giỏ quà hoặc biến chúng thành bó hoa tiền.

Trước đó, bó hoa tiền từng trở thành một xu hướng phổ biến trong các dịp lễ, đặc biệt là sinh nhật, đám cưới, lễ tốt nghiệp hoặc các sự kiện kỷ niệm quan trọng. Những bó hoa này thường được làm bằng cách gấp, cuộn hoặc buộc các tờ tiền cedi thành hình bông hoa, sau đó sắp xếp thành bó giống như hoa thật, đôi khi kết hợp với hoa tươi, ruy băng và giấy gói sang trọng.

Về mặt văn hóa xã hội, nhiều người Ghana xem đây là cách tặng quà độc đáo, thể hiện sự hào phóng và tôn trọng người nhận. Trong bối cảnh xã hội coi trọng thành tựu và các nghi lễ chúc mừng, việc tặng tiền dưới hình thức sáng tạo giúp món quà trở nên nổi bật hơn so với trao tiền mặt thông thường. Xu hướng mới cũng gắn với sự phát triển của mạng xã hội, khi các hình ảnh bó hoa tiền được chia sẻ rộng rãi, góp phần lan truyền phong cách tặng quà này trong giới trẻ và tầng lớp trung lưu tại các thành phố lớn.

Tuy nhiên với nhà chức trách Ghana, đây là hành vi xâm phạm tới đồng tiền quốc gia. Phía Ngân hàng Trung ương Ghana cho rằng việc gấp, buộc hoặc trang trí tiền thành hoa có thể khiến tiền bị hư hỏng, rách hoặc biến dạng, dẫn đến chi phí lớn để thay thế tiền mới. Ngoài ra, nhà chức trách nhấn mạnh rằng tiền quốc gia là biểu tượng của đất nước, do đó cần được bảo quản và sử dụng đúng mục đích, tránh các hành vi làm giảm chất lượng hoặc làm mất tính trang nghiêm của tiền tệ.

Hoa làm từ tiền tại Ghana

Trong khi đó, tại Nigeria, việc “vãi” đồng nội tệ naira tại các đám cưới đã bị siết chặt trong những năm gần đây. Trước đó, vãi tiền là một nét đặc trưng nổi bật trong các buổi tiệc lớn kiểu owambe – những bữa tiệc xa hoa với âm nhạc, nhảy múa, ẩm thực và không khí ăn mừng sôi động.

Trong bối cảnh này, việc vãi tiền không chỉ đơn thuần là hành động tặng tiền mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về sự tôn vinh, chúc phúc và thể hiện sự hào phóng đối với cô dâu chú rể hoặc nhân vật trung tâm của buổi lễ.

Nguồn gốc của văn hóa vãi tiền gắn với truyền thống lễ hội ở khu vực Tây Phi, đặc biệt trong cộng đồng Yoruba, nơi các bữa tiệc lớn được coi là dịp để thể hiện niềm vui, địa vị và sự gắn kết xã hội. Theo thời gian, tập tục này lan rộng ra nhiều cộng đồng khác tại Nigeria và trở thành hình ảnh quen thuộc trong các buổi lễ hiện đại, nhất là khi các đám cưới ngày càng được tổ chức hoành tráng hơn.

Tuy nhiên, mấy năm gần đây, việc vãi tiền đã trở thành chủ đề gây tranh cãi vì liên quan đến vấn đề pháp lý. Luật Nigeria cấm làm hỏng, bôi bẩn hoặc sử dụng tiền tệ theo cách không phù hợp. Chính quyền cho rằng việc ném, giẫm hoặc làm nhàu tiền có thể bị xem là làm hư hại tiền tệ. Một số trường hợp đã bị truy tố, cho thấy nhà chức trách muốn siết chặt quy định này dù tập tục vẫn rất phổ biến trong đời sống văn hóa.

Với những ai đang tìm giải pháp thay thế an toàn hơn tại Kenya, đất nước này không thiếu các loại hoa truyền thống. Theo Tổ chức Quan sát Độ phức tạp Kinh tế (OEC), Kenya đã xuất khẩu lượng hoa trị giá 780 triệu USD trong năm 2024, tức chỉ đứng sau Hà Lan (4,26 tỷ USD), Colombia (1,42 tỷ USD) và Ecuador (950 triệu USD).

OEC cho biết, hoa trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn thứ ba của Kenya trong năm 2025, chỉ xếp sau trà và dầu mỏ tinh chế. Riêng hoa hồng đã chiếm hơn 70% (552 triệu USD) doanh thu của toàn ngành./.