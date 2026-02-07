Mỹ cho phép nối lại đánh bắt thương mại ngoài khơi Đại Tây Dương

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/2 đã ký sắc lệnh cho phép nối lại hoạt động đánh bắt cá thương mại tại vùng biển được bảo vệ ngoài khơi bờ Đông nước này - khu vực nổi tiếng với hệ sinh thái biển đa dạng và phong phú.

Khu bảo tồn biển quốc gia Northeast Canyons and Seamounts có diện tích 1,29 triệu ha, lớn hơn cả Công viên quốc gia Yellowstone, nằm cách mũi Cape Cod, bang Massachusetts khoảng 130 dặm (209 km) về phía Đông Nam. Đây từ lâu là địa điểm được giới khoa học đặc biệt quan tâm nghiên cứu.

Khu vực này được cựu Tổng thống Barack Obama thành lập năm 2016, với cảnh báo hệ sinh thái tại đây đang chịu sức ép từ tình trạng đánh bắt quá mức và biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã dỡ bỏ lệnh cấm đánh bắt thương mại, trước khi quyết định này bị người kế nhiệm Joe Biden đảo ngược.

Chính quyền cựu Tổng thống Biden khi đó coi việc bảo vệ khu bảo tồn là một phần trong cam kết bảo tồn 30% diện tích đất và vùng biển của Mỹ vào năm 2030.

Giải thích cho quyết định trên, sắc lệnh mới của Tổng thống Trump cho rằng các loài động, thực vật tại đây đã được bảo vệ theo các luật hiện hành, do đó lệnh cấm đánh bắt thương mại là không cần thiết.

Động thái này, vốn được dự báo từ năm ngoái, nhận được sự ủng hộ của Hiệp hội Quản lý nghề cá New England (NEFSA).

Giám đốc điều hành NEFSA Jerry Leeman cho rằng trong nhiều thập kỷ qua, các quy định quá chặt chẽ đã khiến ngư dân khó kiếm sống, đồng thời khẳng định chính quyền Trump đang tạo điều kiện để người dân tiếp cận và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Trong khi đó, các tổ chức bảo tồn môi trường bày tỏ lo ngại. Theo kết quả khảo sát trên không do Thủy cung New England thực hiện hồi tháng 8 năm ngoái, khu vực này ghi nhận hơn 1.000 cá thể sinh vật biển, trong đó có cá voi vây lưng và cá voi tinh trùng thuộc danh sách nguy cấp, cùng nhiều loài cá voi, cá heo và cá đuối.

Bà Jessica Redfern thuộc Trung tâm Anderson Cabot về Sinh vật biển nhận định khu bảo tồn đóng vai trò quan trọng đối với nhiều loài sinh vật từ đáy biển đến mặt nước, đồng thời cảnh báo việc dỡ bỏ các biện pháp bảo vệ có thể khiến các loài này đối mặt với rủi ro lớn hơn./.

