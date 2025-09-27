Gần 50% công ty Mỹ tại châu Âu quan ngại về quan hệ kinh tế xuyên Đại Tây Dương

Theo một cuộc khảo sát được công bố ngày 26/9, gần một nửa số công ty của Mỹ đang hoạt động tại châu Âu tin rằng quan hệ kinh tế xuyên Đại Tây Dương sẽ xấu đi.

Phòng Thương mại Mỹ tại Liên minh châu Âu (AmCham EU), với hơn 160 thành viên, trong đó có Apple, Goldman Sachs, Meta Platforms và Visa, cho biết cuộc khảo sát của họ cho thấy 46% số người được hỏi nhận định quan hệ thương mại và đầu tư EU-Mỹ sẽ xấu đi, so với 89% trong một cuộc khảo sát tương tự được thực hiện vào tháng 1/2025, thời điểm ông Donald Trump bước vào nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai.

1/3 số người được hỏi hiện kỳ vọng vào sự ổn định sau khi EU và Mỹ đạt được thỏa thuận thương mại vào cuối tháng 7/2025. Theo đó, EU sẽ xóa bỏ hầu hết thuế đối với hàng hóa Mỹ, trong khi Mỹ áp đặt mức thuế nhập khẩu 15% đối với hầu hết các sản phẩm của EU.

AmCham EU cho biết các công ty có đánh giá tích cực về thỏa thuận này.

Theo Giám đốc điều hành AmCham EU, Malte Lohan, các công ty coi việc đạt thỏa thuận là động thái ngăn chặn thiệt hại chưa từng có đối với thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương, ngay cả khi những lo ngại thực sự về môi trường chính sách vẫn còn.

Cuộc khảo sát được thực hiện với 52 thành viên là các công ty do Mỹ kiểm soát từ ngày 8-16/9 cho thấy việc giảm thuế quan vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Các công ty cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các rào cản phi thuế quan như các quy định của EU về nạn phá rừng và chuỗi cung ứng, cũng như tăng cường hợp tác và công nhận lẫn nhau về các tiêu chuẩn./.

