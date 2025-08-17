Thỏa thuận thương mại Mỹ-EU "mắc kẹt" vì các quy định kỹ thuật số

Tờ Financial Times ngày 17/8 đưa tin Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực ngăn chặn Mỹ nhắm vào các quy định kỹ thuật số của khối, trong bối cảnh hai bên đang xử lý những chi tiết cuối cùng của một tuyên bố chung nhằm chính thức hóa thỏa thuận thương mại đã đạt được vào tháng trước.

Theo các nguồn thạo tin, những bất đồng về ngôn từ liên quan đến "các rào cản phi thuế quan" là một trong những lý do gây ra sự chậm trễ trong việc công bố tuyên bố chung.

Phía Mỹ cho rằng Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) mang tính bước ngoặt của EU cũng nằm trong nhóm rào cản này và Washington muốn để ngỏ khả năng có được những nhượng bộ về mặt này.

Đạo luật DSA của EU là một luật mang tính bước ngoặt nhằm biến môi trường trực tuyến trở nên an toàn và công bằng hơn, thông qua việc buộc các “gã khổng lồ” công nghệ tăng cường nỗ lực giải quyết những nội dung bất hợp pháp.

Phía Mỹ cho rằng đạo luật DSA kìm hãm quyền tự do ngôn luận và khiến các công ty công nghệ Mỹ chịu phí tổn. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu đã tuyên bố rằng việc nới lỏng các quy định này là một "lằn ranh đỏ" không thể chấp nhận.

Tờ Financial Times dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết cho đến khi tuyên bố chung được hoàn tất, Tổng thống Donald Trump chưa có kế hoạch ký sắc lệnh hành pháp để giảm thuế đối với ô tô nhập khẩu của EU từ 27,5% xuống còn 15%.

Trước đó, Ủy ban châu Âu đã dự đoán rằng ông Trump sẽ ký sắc lệnh hành pháp trên vào ngày 15/8.

Tuyên bố chung giữa Mỹ và EU ban đầu được kỳ vọng sẽ được công bố chỉ vài ngày sau thông báo hồi tháng Bảy của Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dù vậy, các quan chức EU vẫn tin tưởng rằng họ sẽ hoàn tất thỏa thuận vào cuối tuần tới để có thể “mở khóa” cả tuyên bố chung cùng các sắc lệnh hành pháp của Mỹ.

Thỏa thuận tháng 7/2025 đã áp đặt mức thuế nhập khẩu 15% đối với hầu hết hàng hóa của EU - bằng một nửa so với mức bị đe dọa ban đầu. Đồng thời, nó giúp ngăn chặn một cuộc chiến thương mại rộng lớn hơn giữa hai đối tác lâu năm, vốn chiếm tới gần 30% thương mại toàn cầu./.

Ngành ôtô châu Âu lao đao vì thuế mới trong thỏa thuận thương mại Mỹ-EU Dù giúp giảm bất ổn, thỏa thuận thương mại Mỹ–EU mới đạt được vẫn khiến ngành ôtô châu Âu, đặc biệt là Đức, chịu sức ép lớn vì thuế nhập khẩu 15% và nguy cơ sụt giảm lợi nhuận.