Mỹ-EU ra tuyên bố chung thiết lập khuôn khổ cho thỏa thuận thương mại

Ngày 21/8, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã ban hành một Tuyên bố chung nhằm thiết lập một khuôn khổ cho thỏa thuận thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương một cách công bằng, cân bằng và cùng có lợi.

Tuyên bố chung xác nhận và xây dựng dựa trên thỏa thuận chính trị đã đạt được giữa Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 27/7 vừa qua.

Tuyên bố chung dài 3,5 trang nêu rõ cam kết của cả hai bên trong việc nỗ lực khôi phục sự ổn định và tính có thể dự đoán trong thương mại và đầu tư EU-Mỹ, vì lợi ích của các doanh nghiệp và người dân.

Thỏa thuận khung này sẽ đặt mối quan hệ thương mại, đầu tư giữa Mỹ và EU - một trong những mối quan hệ lớn nhất thế giới, trên một nền tảng vững chắc và sẽ thúc đẩy quá trình tái công nghiệp hóa nền kinh tế giữa hai bên.

Trong tuyên bố chung được đưa ra sau các cuộc đàm phán căng thẳng do Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic dẫn đầu cùng Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, hai bên nêu rõ mức thuế 15% của Mỹ sẽ áp dụng đối với hầu hết hàng nhập khẩu của EU và liệt kê các cam kết đã thực hiện, bao gồm cam kết của EU về việc xóa bỏ thuế quan đối với hàng hóa công nghiệp của Mỹ cũng như tạo điều kiện tiếp cận thị trường ưu đãi cho nhiều loại hàng hóa thủy sản và nông sản của “xứ sở cờ hoa."

Bên cạnh đó, Washington sẽ thực hiện các bước để giảm mức thuế quan 27,5% hiện tại đối với ôtô và phụ tùng ôtô - một gánh nặng lớn đối với các nhà sản xuất ôtô châu Âu, chỉ khi EU đưa ra luật cần thiết để tiến hành các khoản cắt giảm thuế quan đã cam kết đối với hàng hóa của Mỹ.

Việc giảm thuế sẽ có hiệu lực ngay ngày đầu tiên của tháng mà EU ban hành luật này.

Thỏa thuận khung cũng bao gồm 750 tỷ USD mua năng lượng và 600 tỷ USD đầu tư của EU vào năm 2028; đồng thời đề cập đến các rào cản phi thuế quan, thương mại kỹ thuật số và các quy định về môi trường.

Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic nhấn mạnh rằng đây là một thỏa thuận nghiêm túc, mang tính chiến lược và EU hoàn toàn ủng hộ thỏa thuận này. Theo ông, nhiều lĩnh vực, bao gồm các ngành công nghiệp chiến lược như ôtô, dược phẩm, chất bán dẫn và gỗ, sẽ được hưởng lợi.

Quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương là một huyết mạch quan trọng của thương mại toàn cầu và là mối quan hệ thương mại, đầu tư song phương quan trọng nhất trên thế giới.

Thương mại hàng hóa và dịch vụ EU-Mỹ đã tăng gấp đôi trong thập kỷ qua, vượt 1.600 tỷ euro (1.860 tỷ USD) vào năm 2024, với 867 tỷ euro thương mại hàng hóa và 817 tỷ euro thương mại dịch vụ. Con số này tương đương với hơn 4,2 tỷ euro hàng hóa và dịch vụ qua lại Đại Tây Dương mỗi ngày.

Mối quan hệ đối tác sâu rộng và toàn diện này được củng cố nhờ hoạt động đầu tư của mỗi bên đối với bên còn lại. Vào năm 2022, các công ty EU và Mỹ đã đầu tư 5.300 tỷ euro vào thị trường của nhau./.

Thỏa thuận thương mại Mỹ-EU "mắc kẹt" vì các quy định kỹ thuật số Phía Mỹ cho rằng DSA khiến các công ty công nghệ Mỹ chịu phí tổn, tuy nhiên Ủy ban châu Âu tuyên bố việc nới lỏng các quy định này là một "lằn ranh đỏ" không thể chấp nhận.