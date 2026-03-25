Nhiều nước đưa ra các biện pháp bình ổn giá nhiên liệu hàng không

Trong bối cảnh giá năng lượng tăng vọt do xung đột tại Trung Đông, nhiều quốc gia ngày 25/3 tiếp tục đưa ra các biện pháp nhằm bình ổn giá nhiên liệu hàng không.

Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) đang phối hợp với 6 hãng hàng không để giảm giá vé trong kỳ nghỉ lễ Songkran sắp tới, bên cạnh việc bổ sung hơn 29.000 chỗ ngồi trong thời gian cao điểm này.

Cụ thể, 6 hãng hàng không bao gồm Thai Airways, Bangkok Airways, Thai AirAsia, Nok Air, Thai Lion Air và Thai Vietjet đã đồng ý giảm giá vé từ 15 đến 30% trên 11 tuyến bay khứ hồi, bao gồm cả tuyến Bangkok-Chiang Mai trong kỳ nghỉ lễ Songkran, từ ngày 10-15/4.

Ngoài ra CATT cho biết đang tăng cường giám sát giá vé máy bay, đồng thời khuyến cáo hành khách có kế hoạch quá cảnh trong khu vực nên kiểm tra kỹ tình trạng chuyến bay và các yêu cầu của các hãng hàng không.

Cùng ngày, truyền thông Mỹ dẫn lời các nhà giao dịch cảnh báo khủng hoảng năng lượng sẽ lan sang Mỹ nếu xung đột với Iran không sớm được giải quyết thông qua các kênh ngoại giao.

Nhà phân tích thị trường năng lượng Helge Andre Martinsen của ngân hàng đầu tư Na Uy DNB Carnegie cho biết nếu các cuộc đàm phán hòa bình không diễn ra nhanh chóng, giá dầu thô loại đặc biệt từ Trung Đông sẽ sớm tăng cao kỷ lục và lan sang Mỹ và các nơi khác.

Theo ông, giải pháp cho cuộc khủng hoảng có thể đạt được không chỉ dừng lại ở việc khôi phục lại eo biển Hormuz, mà các quốc gia vùng Vịnh phải dỡ bỏ việc cắt giảm sản lượng dầu, bên cạnh việc nới lỏng dài hạn các lệnh trừng phạt đối với Iran và Nga.

Theo các nhà phân tích, giá xăng tại Mỹ đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2022; tuy nhiên, ngay cả khi cuộc xung đột Iran kết thúc tương đối nhanh chóng, giá nhiên liệu ở Mỹ cũng sẽ chỉ giảm chậm./.

Singapore hoãn áp dụng phụ phí nhiên liệu xanh cho hàng không Khoản phụ phí nhiên liệu hàng không xanh với các chuyến bay khởi hành từ Singapore sẽ được áp dụng đối với hành khách bay từ Singapore kể từ 1/1/2027, với các vé được bán từ 1/10/2026.