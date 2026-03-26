Giá dầu tăng vọt 5% khi hy vọng đàm phán Mỹ-Iran không chắc chắn

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên 26/3 khi triển vọng đàm phán giữa Mỹ và Iran trở nên không chắc chắn, làm dấy lên lo ngại căng thẳng Trung Đông kéo dài, đẩy giá Brent lên hơn 107 USD/thùng.

Hương Thủy
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá dầu thế giới tăng vọt khoảng 5% trong phiên 26/3 khi những hy vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran trở nên mờ nhạt, làm dấy lên lo ngại về cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục kéo dài.

Theo đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tăng 5,2% lên 107,54 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 4,9% lên mức 94,71 USD/thùng.

Đà tăng giá mạnh mẽ này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo yêu cầu phía Iran cần nhanh chóng tham gia đàm phán trước khi quá muộn.

Trước đó, thị trường từng ghi nhận tâm lý lạc quan nhất định về các giải pháp ngoại giao nhằm khôi phục dòng chảy năng lượng của Vùng Vịnh. Tuy nhiên, những tín hiệu bất định mới nhất từ các bên liên quan đã khiến tác động từ các yếu tố rủi ro địa chính trị quay trở lại và tiếp tục ảnh hưởng tới hướng đi của thị trường năng lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)
