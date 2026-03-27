Trung Quốc trả đũa các cuộc điều tra thương mại của Mỹ

Trong động thái mới cho thấy gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, ngày 27/3, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố khởi động các cuộc điều tra về rào cản thương mại đối với các hành động và biện pháp của Mỹ mà theo Bắc Kinh là đã gây tổn hại đến chuỗi sản xuất và hoạt động cung ứng toàn cầu, cũng như cản trở buôn bán các sản phẩm xanh.

Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối việc Washington đã khởi động 2 cuộc điều tra đối với Trung Quốc và hàng chục nền kinh tế khác với lý do "dư thừa năng lực sản xuất."

Để bảo vệ lợi ích của các ngành công nghiệp liên quan ở Trung Quốc, Bộ Thương mại khởi động 2 cuộc điều tra theo Luật Ngoại thương và các quy định về điều tra rào cản thương mại quốc tế. Bộ tuyên bố sẽ có các biện pháp tương ứng dựa trên kết quả điều tra.

Trước đó, hôm 11-12/3, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo khởi động các cuộc điều tra thương mại mới đối với Trung Quốc, Mexico, Liên minh châu Âu (EU) và hàng chục nền kinh tế khác theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc áp thuế quan mới thay thế thuế quan đối ứng đã bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ vào tháng trước.

Theo Mục 301, Chính phủ Mỹ có thể áp thuế quan với hàng hóa nhập khẩu từ những quốc gia bị cho là có hành vi thương mại không công bằng.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho rằng một số đối tác thương mại chủ chốt của Mỹ vẫn duy trì năng lực sản xuất vượt xa tín hiệu từ nhu cầu trong nước và toàn cầu, khiến Mỹ bị thặng dư thương mại lớn dai dẳng nhiều năm.

Quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc trải qua năm đầy sóng gió kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức nhiệm kỳ 2. Việc Washington liên tiếp áp thuế nhập khẩu mới châm ngòi cho động thái trả đũa từ Bắc Kinh. Có thời điểm, hai bên áp mức thuế lên tới 3 chữ số lên hàng hóa của nhau. Căng thẳng sau đó lắng dịu khi hai nước cùng giảm thuế sau các vòng đàm phán thương mại.

Hiện thuế nhập khẩu của Mỹ với hàng hóa Trung Quốc đang ở mức chung là 10% nhưng thuế áp theo từng ngành hàng như nhôm, thép, xe hơi vẫn được giữ nguyên ở mức 10-50%./.

Mỹ đề xuất lập Hội đồng Thương mại với Trung Quốc nhằm tái cân bằng kinh tế Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đề xuất một cách tiếp cận mới, chính thức hơn để giám sát và điều chỉnh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, nhằm mục đích tái cân bằng mối quan hệ kinh tế.