Đức thông qua gói biện pháp kiểm soát đà tăng của giá nhiên liệu

Hội đồng Liên bang Đức (Thượng viện) ngày 27/3 đã chính thức thông qua gói biện pháp của Chính phủ nhằm kiểm soát đà tăng của giá nhiên liệu, trong bối cảnh giá xăng dầu tăng mạnh do tác động của xung đột tại Trung Đông.

Theo quy định mới, các trạm xăng tại Đức trong thời gian tới chỉ được phép tăng giá một lần mỗi ngày vào thời điểm 12 giờ trưa, trong khi việc giảm giá có thể thực hiện linh hoạt.

Chính phủ Đức kỳ vọng biện pháp này sẽ giúp tăng tính minh bạch và hạn chế tình trạng biến động giá liên tục trong ngày, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm như kỳ nghỉ lễ Phục sinh.

Bên cạnh đó, Cơ quan chống độc quyền Liên bang Đức sẽ được trao thêm quyền hạn trong việc giám sát và xử lý các hành vi tăng giá bất hợp lý.

Theo quy định mới, các doanh nghiệp kinh doanh nhiên liệu sẽ phải giải trình rõ ràng cơ sở của việc tăng giá, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cơ quan quản lý trong việc can thiệp khi cần thiết. Tuy nhiên, nhiều bang cho rằng các biện pháp trên vẫn chưa đủ mạnh để bảo vệ người tiêu dùng.

Chủ tịch Thượng viện Đức Andreas Bovenschulte nhận định rằng các tập đoàn dầu khí đã lợi dụng tình hình chiến sự ở Trung Đông và vị thế thị trường để thu lợi nhuận vượt mức. Ông đề xuất cần xem xét áp dụng các biện pháp mạnh hơn như cơ chế kìm giá nhiên liệu và thuế đối với lợi nhuận vượt mức, nhằm giảm gánh nặng cho người dân và ngăn chặn nguy cơ lạm phát gia tăng.

Thủ hiến bang Saarland Anke Rehlinger cũng cho rằng việc áp dụng cơ chế giá trần đối với nhiên liệu là một lựa chọn khả thi, dẫn chứng từ kinh nghiệm của Luxembourg.

Trong khi đó, Thủ hiến bang Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig cảnh báo rằng giá năng lượng tăng cao đang gây áp lực lớn đối với cả người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế Gitta Connemann cho biết Chính phủ hiện chưa ủng hộ các biện pháp tài khóa quy mô lớn do lo ngại về chi phí và hiệu quả. Theo bà, trong trường hợp cần thiết, Chính phủ Đức có thể xem xét các biện pháp hỗ trợ gián tiếp như điều chỉnh chính sách thuế đối với người lao động đi làm xa.

Giới quan sát nhận định rằng việc Đức thông qua gói biện pháp kiểm soát giá nhiên liệu phản ánh nỗ lực cân bằng giữa việc bảo vệ người tiêu dùng và duy trì nguyên tắc của nền kinh tế thị trường trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh./.

