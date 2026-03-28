Lọc hóa dầu Bình Sơn 'giữ nhịp' sản xuất đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Ngày 28/3, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng - Tổ phó Thường trực Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông - cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về việc vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất và chuẩn bị nhiên liệu cho nhà máy.

Báo cáo tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng cho biết Nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện đang vận hành quy đổi trung bình đạt khoảng 123,5% công suất, trong đó phân xưởng chưng cất dầu thô (CDU) đạt 118,4%, phân xưởng RFCC đạt 109% và hoạt động phối trộn khoảng 2%.

BSR đã chủ động chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu và nguyên liệu trung gian để duy trì hoạt động liên tục của nhà máy và các phân xưởng công nghệ.

Ngay sau khi xảy ra chiến sự tại Trung Đông và khan hiếm nguồn cung, BSR đã kích hoạt biện pháp ứng phó. Hiện nay, cơ cấu sản phẩm của nhà máy cũng được tối ưu theo nhu cầu thị trường; trong đó, tăng tối đa sản lượng Jet A1 và dầu DO; đẩy mạnh hợp tác trong chuỗi liên kết nhằm gia tăng nguồn cung xăng dầu cho thị trường, triển khai thuê gia công tại Nhà máy Condensate Phú Mỹ; đồng thời mua các cấu tử có chỉ số RON cao như: E100, Reformate, phụ gia tăng RON để phối trộn tại nhà máy và bên ngoài.

Việc này giúp BSR tăng tối đa sản lượng xăng cung cấp ra thị trường, ước khoảng 38,5 nghìn m3, đặc biệt trong giai đoạn thị trường khan hiếm nguồn cung.

Quý 2/2026, BSR dự kiến tiếp tục vận hành nhà máy an toàn, ổn định và liên tục với công suất quy đổi khoảng 123%, tương đương tổng sản lượng sản phẩm trên 2 triệu tấn.

Trong cả năm 2026, BSR phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch quản trị, sản xuất và cung ứng ra thị trường khoảng 8,3 triệu tấn sản phẩm, so với công suất thiết kế 6,5 triệu tấn/năm, tương đương tăng gần 28%. Đây cũng là mức sản lượng kỷ lục kể từ khi nhà máy được đưa vào vận hành.

Cùng với đó, BSR thường xuyên bám sát diễn biến thị trường để xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác mua bổ sung nguyên liệu cho nhà máy trong 6 tháng cuối năm 2026 đảm bảo hoàn thành kế hoạch quản trị đã được Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) giao và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nguồn cung xăng dầu cho đất nước.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết thêm Nhà máy lọc dầu Dung Quất đang triển khai nâng cấp, mở rộng, duy trì công suất tối đa, đảm bảo an toàn, hiệu quả thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương.

BSR mong muốn Tổ công tác đề xuất Chính phủ sớm có chủ trương tháo gỡ các vướng mắc, sớm có chủ trương xây dựng Kho dự trữ Quốc tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Phát biểu tại buổi làm việc, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, để đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia cần phải đảm bảo "3 trụ cột."

Thứ nhất, phải đủ nguồn, thứ hai không bị đứt gãy và phải phù hợp với khả năng tiếp cận người dân, doanh nghiệp.

"Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Việt Nam không bị đứt gãy về năng lượng, đồng thời triển khai kịp thời các biện pháp về thuế, bình ổn, do vậy hiện giá xăng dầu Việt Nam đang ở mức thấp hơn giá trung bình của thế giới, thấp hơn các nước có chung đường biên giới," Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất. (Ảnh: Thành Linh/TTXVN phát)

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đánh giá cao Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) và Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) trong khó khăn chung vẫn đảm bảo nguồn cung vô cùng quan trọng 30% xăng dầu trong nước; nguồn cung có tính ổn định và liên tục, cạnh tranh góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, đảm bảo kinh tế vĩ mô.

"BSR cần tiếp tục triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ quản trị doanh nghiệp; phối hợp đồng bộ kết nối với các đơn vị trong và ngoài tập đoàn. Có giải pháp vận hành nhà máy an toàn; đưa vào thị trường các sản phẩm xanh, vận hành công suất cao đối với Nhà máy nhiên liệu sinh học," Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh./.

