Mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư giữa Cần Thơ và đối tác Ấn Độ

Chiều 30/3, Đoàn công tác do ông Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đến thăm và làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhằm mở rộng cơ hội kết nối doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào thành phố và thúc đẩy hợp tác sâu hơn nữa trên lĩnh vực đào tạo.

Ông Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, Chính phủ Ấn Độ có triển khai chương trình ITEC (chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật) bao gồm rất nhiều lĩnh vực; trong đó có chuyển đổi số, quản lý công nghiệp, quản lý nhà nước, logistics, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, công nghệ thông tin… và có học bổng kèm theo.

Chương trình sẽ khởi động vào ngày 1/4 tới đây và sẽ thông tin cụ thể đến thành phố Cần Thơ, rất mong thành phố sẽ đề cử người tham gia chương trình.

Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp Ấn Độ đã liên hệ cơ quan này để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, thực phẩm, máy móc và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất nông nghiệp.

Đồng thời, trong vài tháng tới dự kiến sẽ có các phái đoàn doanh nghiệp Ấn Độ tới Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó Tổng Lãnh sự quán sẽ kết nối để các đoàn đến Cần Thơ tìm hiểu thêm về cơ hội đầu tư tại địa phương.

Thông tin với ngài Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố Cần Thơ hiện có 9 khu công nghiệp đang hoạt động, diện tích trên 3.000 ha và đang tiếp tục mở rộng quỹ đất công nghiệp cùng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn nhằm thu hút các nhà đầu tư.

Hiện nay, thành phố nhận được 4 dự án FDI của Ấn Độ với tổng vốn đăng ký khoảng 3 triệu USD.

Mặc dù quy mô còn khiêm tốn, nhưng đây là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư nhiều lĩnh vực tiềm năng hơn trong thời gian tới.

Thành phố rất mong ngài Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục làm cầu nối, kết nối các đối tác Ấn Độ đầu tư vào địa bàn, nhất là các lĩnh vực thành phố đang ưu tiên mời gọi đầu tư như công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ số…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nêu rõ cam kết tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, đối tác Ấn Độ trong quá trình tìm hiểu và triển khai hợp tác.

Đồng thời, sẽ giao đầu mối liên hệ cụ thể để các đoàn doanh nghiệp Ấn Độ dễ dàng kết nối, đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào địa bàn trong thời gian tới. Lãnh đạo thành phố cũng đề cao ý nghĩa chương trình ITEC và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại Vụ thành phố Cần Thơ phối hợp rà soát, tạo điều kiện đề cử tham gia.

Cần Thơ hiện có 4 dự án FDI của Ấn Độ với tổng vốn đăng ký gần 3 triệu USD. Chính phủ Ấn độ đã tài trợ cho thành phố thực hiện một số công trình cầu giao thông nông thôn với giá trị khoảng 50.000 USD đem lại lợi ích trực tiếp cho người dân.

Hiện có gần 600 công dân và sinh viên Ấn Độ đang sinh sống, học tập tại thành phố. Nhiều chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật và hỗ trợ học bổng đã được thiết lập, các cơ quan, đơn vị của thành phố đã tích cực tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Ấn Độ.

Đây là nền tảng quan trọng để mở rộng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong thời gian tới.

Song song đó, các hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, học thuật cũng được duy trì thường xuyên, đa dạng đã góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước./.

