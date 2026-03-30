Giá vàng tăng vượt mức 4.500 USD mỗi ounce, đà tăng vẫn bị kìm hãm

Giá vàng tăng trong phiên 30/3 lên vượt mức 4.500 USD/ounce tại thị trường châu Á, khi đồng USD xuống giá, nhưng đà tăng bị hạn chế do giá năng lượng tăng vọt gây lo ngại về lạm phát và làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 4.528,74 USD/ounce vào lúc 13 giờ 27 phút ngày 30/3 (theo giờ Việt Nam), sau khi giảm khoảng 1% vào đầu phiên này. Giá vàng giao tháng 4/2026 của Mỹ tăng 0,7% lên 4.556,70 USD/ounce.

Đồng xuống giá khiến các hàng hóa được định giá bằng đồng tiền này rẻ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo giới phân tích, việc giá vàng trong tuần trước đã chấm dứt chuỗi giảm giá ba tuần liên tiếp là phản ứng trước tình trạng bán quá mức và khả năng đảo chiều của thị trường.

Tuy nhiên, giá dầu Brent đã tăng vọt mức 115 USD/thùng, sau khi lực lượng Houthi ở Yemen do Iran hậu thuẫn chính thức tham gia vào cuộc xung đột Trung Đông, cùng thời điểm Mỹ điều thêm quân đến khu vực.

Diễn biến mới này gây lo ngại vòng xoáy xung đột lan rộng sẽ đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng hơn, làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát.

Các nhà giao dịch nhận thấy ít khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, trái ngược với kỳ vọng về hai lần cắt giảm lãi suất trước khi cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bắt đầu.

Trong khi lạm phát thường làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro, lãi suất cao lại làm giảm nhu cầu đối với kim loại không sinh lời này.

Thị trường hiện đang chờ phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại một sự kiện ở Harvard vào cuối ngày, cũng như phát biểu của Chủ tịch chi nhánh Fed tại New York, John Williams.

Giá vàng đã giảm hơn 14% trong tháng này, mức giảm hàng tháng mạnh nhất kể từ tháng 10/2008, do áp lực từ việc đồng USD tăng hơn 2% giá trị kể từ khi nổ ra xung đột vào ngày 28/2. Tuy nhiên, giá vàng đã tăng khoảng 5% tính đến thời điểm này của quý I/2026.

Trong phiên này, giá bạc giao ngay tăng 1,5% lên 70,61 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 30/3, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 170,8-173,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

