Nga tạm dừng giao dịch ngoại tệ và vàng trên thị trường nội địa

Ngày 30/3, Bộ Tài chính Nga thông báo nước này đã quyết định đình chỉ các hoạt động mua bán ngoại tệ và vàng hằng tháng trên thị trường nội địa cho đến ngày 1/7.

Theo thông báo, quyết định này được đưa ra dựa trên những điều chỉnh đã được lên kế hoạch đối với tham số giá dầu cơ bản nhằm tăng cường khả năng chống chịu của tài chính công và củng cố hệ thống tài chính quốc gia.

Bộ Tài chính Nga cho biết khi các hoạt động được nối lại, quy trình cụ thể sẽ được xác định dựa trên khối lượng giao dịch mua bán ngoại tệ và vàng đã được hoãn tích lũy kể từ tháng Ba.

Trước đó, Chính phủ Nga cho hay Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cấm xuất khẩu vàng tinh luyện dạng thỏi có khối lượng trên 100g kể từ ngày 1/5./.

