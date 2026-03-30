Giá dừa khô tại Vĩnh Long giảm sâu khiến nhiều nhà vườn gặp khó khăn

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, giá dừa khô nguyên liệu tại Vĩnh Long tiếp tục giảm thêm khoảng 25.000 đồng/chục (12 quả).

Hiện giá dừa khô trên địa bàn chỉ còn khoảng 35.000 đồng/chục, thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

So với mức giá kỷ lục khoảng 240.000 đồng/chục vào tháng 9/2025, giá dừa khô hiện đã giảm hơn 200.000 đồng/chục, tương đương mức giảm 85%. Giá giảm sâu khiến nhiều nhà vườn gặp khó khăn, thu nhập không đủ bù chi phí sản xuất.

Tại xã Tam Ngãi, gia đình bà Trần Thị Hồng Phương vừa thu hoạch vườn dừa 0,2 ha, với sản lượng đạt khoảng 600 quả. Tuy nhiên, do giá bán thấp, thu nhập từ vụ dừa này giảm đáng kể. Trong khi đó, chi phí sản xuất vẫn duy trì, riêng việc bồi bùn, sên liếp, công việc thực hiện hằng năm để cải tạo vườn đã tốn trên 3,5 triệu đồng.

Tương tự, gia đình anh Thạch Vi La, xã Song Lộc cũng vừa thu hoạch 0,2 ha dừa sản lượng được 700 quả. Với sản lượng này 2 năm trước, gia đình ông cầm chắc trên 7 triệu đồng/tháng, nhưng hiện nay chưa đến 2 triệu đồng/tháng, không đủ bù chi phí chăm sóc, mua phân bón…

Theo nhiều nhà vườn, nguyên nhân giá dừa giảm là do sức tiêu thụ chậm, doanh nghiệp thu mua cầm chừng, trong khi thị trường xuất khẩu gặp khó, ảnh hưởng đến đầu ra sản phẩm.

Nông dân phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long thu hoạch dừa khô. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 122.800 ha dừa, chiếm khoảng 61% diện tích dừa cả nước; trong đó hơn 114.000 ha đang cho quả, đóng góp quan trọng vào sinh kế của người dân địa phương. Tuy nhiên, thực tế giá dừa giảm sâu cho thấy liên kết sản xuất tiêu thụ vẫn còn hạn chế, dễ dẫn đến tình trạng “được mùa, mất giá.”

Để giải quyết bài toán này, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung tăng cường liên kết chuỗi, xây dựng vùng nguyên liệu bền vững, đẩy mạnh sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ và mở rộng thị trường xuất khẩu. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng nhằm ổn định đầu ra cho sản phẩm dừa.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa, để ngành dừa phát triển bền vững, tỉnh đang tập trung tháo gỡ các “nút thắt” trong liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn về mã số vùng trồng và chứng nhận hữu cơ, tạo điều kiện để sản phẩm dừa tham gia sâu hơn vào thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh phát triển chế biến sâu, chuyển dần từ xuất khẩu dừa thô sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao; đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, góp phần ổn định đầu ra.

Cùng với đó, doanh nghiệp và nông dân cần tuân thủ chặt chẽ các cam kết liên kết, chia sẻ lợi ích hài hòa nhằm khắc phục tình trạng “được mùa, mất giá,” góp phần phát triển bền vững ngành hàng dừa trong thời gian tới./.

Vĩnh Long: Giá dừa khô tăng cao nhất từ trước tới nay Hiện dừa khô được thương lái thu mua tại vườn có giá 240.000 đồng/chục, cao hơn 100.000 đồng/chục so với đầu năm, đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay.