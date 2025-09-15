Vĩnh Long: Giá dừa khô tăng cao nhất từ trước tới nay

Khoảng 1 tuần nay, giá dừa khô ở Vĩnh Long tiếp tục tăng thêm 20.000 đồng/chục (12 quả). Hiện dừa khô được thương lái thu mua tại vườn có giá 240.000 đồng/chục, cao hơn 100.000 đồng/chục so với đầu năm. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Gia đình ông Dương Minh Hùng, xã Cầu Kè chuyển đổi 0,5 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dừa khô từ năm 2017. Mỗi tháng, vườn dừa cho thu hoạch khoảng 800 quả, nên nhiều năm nay, gia đình ông có nguồn thu khá ổn định.

Đặc biệt, từ đầu năm 2024 đến nay, giá dừa khô tăng liên tục và thường xuyên duy trì ở mức cao nên người trồng dừa rất phấn khởi. Tính mức giá bình quân khoảng 150.000 đồng/chục, năm 2025, vườn dừa gia đình ông Hùng đạt doanh thu trên 100 triệu đồng.

Ông Hùng cho biết, trồng dừa chủ yếu tốn chi phí đầu tư ban đầu như lên liếp, mua cây giống; không tốn nhiều chi phí phân bón và công chăm sóc. Sau 4 năm trồng, dừa cho thu hoạch và đến năm thứ 5 cho năng suất ổn định, bình quân khoảng 1.600 quả/ha/tháng. Thấy rõ hiệu quả kinh tế nên nông dân địa phương liên tục mở rộng diện tích trồng dừa.

Theo một số thương lái, giá dừa khô tăng cao thời gian gần đây là do nhu cầu tiêu thụ từ các thị trường xuất khẩu tăng mạnh. Cùng với đó, thị trường nội địa cũng cần một lượng lớn dừa khô để phục vụ sản xuất, chế biến bánh, kẹo cho dịp Tết Nguyên đán.

Tỉnh Vĩnh Long hiện có gần 120.000 ha dừa, đứng đầu cả nước và chiếm gần 50% diện tích dừa toàn quốc. Dừa được xác định là 1 trong 6 loại cây công nghiệp chủ lực quốc gia.

Tại Vĩnh Long, cây trồng này đã chứng minh được tính thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu như khô hạn, xâm nhập mặn; tạo sinh kế ổn định cho gần 270.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, diện tích dừa toàn tỉnh đạt 132.000 ha, với sản lượng trên 1,5 triệu tấn, trong đó dừa công nghiệp đạt 108.060 ha với sản lượng trên 1,1 triệu tấn./.

Vĩnh Long: Gia tăng giá trị cho dừa Vĩnh Long từ chế biến sâu Vĩnh Long hiện có gần 120.000 ha dừa, đứng đầu cả nước, là cây trồng chủ lực tạo sinh kế cho 270.000 hộ dân trên địa bàn, do đó, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp hướng đến xuất khẩu trái dừa.