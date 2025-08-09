Đồng Tháp: Phát triển vùng nguyên liệu dừa theo hướng hữu cơ phục vụ xuất khẩu

Nhằm phát huy tiềm năng cùng thế mạnh cây dừa, các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp khuyến khích người dân ứng dụng rộng rãi khoa học kỹ thuật nông nghiệp thâm canh, chuyển đổi sang trồng dừa hữu cơ.

Trong số đó, xã Chợ Gạo là địa phương đi tiên phong trong việc triển khai trồng dừa hữu cơ hướng đến xây dựng chuỗi sản phẩm dừa bền vững để phục vụ xuất khẩu.

Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết, trên địa bàn xã hiện có 1.490 hộ dân đăng ký dừa hữu cơ, diện tích đăng ký là 915ha đang cho trái ổn định.

Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục triển khai theo nghị quyết của Đảng ủy xã Bình Ninh về phát triển vườn dừa trồng theo hướng hữu cơ; trong đó, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp tập trung hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân về cách trồng dừa hữu cơ phục vụ xuất khẩu để tạo điều kiện cho người dân xã Bình Ninh phát triển ngành hàng dừa bền vững.

Thời gian qua, xã đã tổ chức hàng chục cuộc tập huấn, chuyển giao kỹ thuật canh tác, hướng dẫn về quy trình trồng dừa hữu cơ, sử dụng phân cùng thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong danh mục được phép, ghi chép nhật ký canh tác, không sử dụng các chất bị cấm cũng như đảm bảo thời gian cách ly.

Ông Phạm Văn Nghệ, nông dân xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp, trồng 1ha dừa hữu cơ, đang cho trái ổn định, phấn khởi cho biết sau khi được cán bộ kỹ thuật tập huấn hướng dẫn, chuyển sang trồng dừa hữu cơ, sản lượng cùng chất lượng trái dừa được tốt hơn so với cách trồng truyền thống như trước đây. Hơn nữa, sản phẩm trái dừa hữu cơ được ổn định nhờ hợp tác xã thu mua nên hiệu quả từ trồng dừa hữu là rất tốt.

Theo ông Nghệ, trồng dừa hữu cơ không phức tạp lắm so với trồng dừa thông thường, chỉ là thay đổi cách thức trồng. Trong việc bón phân, người trồng không sử dụng các loại phân bón hóa học như Urê, DAP, NPK mà chỉ sử dụng các loại phân bón hữu cơ, có thể dùng phân bón hữu cơ do người nông dân tự ủ hoặc phân bón hữu cơ đóng bao.

Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải lưu ý chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học. Người trồng phải có ghi chép quá trình sản xuất để phục vụ cho việc truy xuất nguồn gốc.

Đóng gói xuất khẩu dừa tươi. (Nguồn: TTXVN)

Đồng hành cùng người dân trồng dừa hữu cơ, Hợp tác xã nông nghiệp Bình Ninh đã vận động các xã viên trồng dừa truyền thống chuyển sang trồng dừa hữu cơ, hướng đến tạo vùng nguyên liệu cho doanh nghiệp chế biến xuất khẩu, đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm trái dừa hữu cơ.

Ông Phan Minh Tuấn, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ thực hiện chủ trương của địa phương về triển khai vườn dừa hữu cơ, đến thời điểm này, hợp tác xã đã vận động 111 hộ dân với 44ha tham gia sản xuất trồng dừa hữu cơ.

Đến thời điểm này, hợp tác xã vận động, người dân rất đồng tình hưởng ứng. Nhà máy Thabico (Công ty Cổ phần Công nghiệp thực phẩm Thabico Tiền Giang, trên địa bàn xã) sẽ cấp giấy chứng nhận cho các hộ này đạt chuẩn vườn dừa hữu cơ, bàn giao lại cho hợp tác xã để thu gom, thu mua dừa hữu cơ của người dân.

Việc liên kết với nhà máy Thabico sẽ tạo đầu ra cho trái dừa khô, dừa lấy dầu giúp người dân trồng dừa có lợi nhuận cao, ổn định.

Công ty cổ phần Công nghiệp thực phẩm Thabico Tiền Giang đã đầu tư nhà máy chế biến trái cây cùng các sản phẩm từ trái dừa tại xã Bình Ninh với công suất chế biến 300.000 trái dừa/ngày đêm, sẵn sàng bao tiêu dừa hữu cơ cho nông dân.

Ông Trần Hoàng Nhật Nam, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp cho biết nhằm phát huy tiềm năng cùng thế mạnh cây dừa trong nền nông nghiệp hàng hóa, xã tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 11/01/2022 về phát triển vùng sản xuất chuyên canh cây dừa đến năm 2025 cùng những năm tiếp theo.

Địa phương khuyến khích nông dân thay đổi tập quán, ứng dụng rộng rãi khoa học-kỹ thuật nông nghiệp thâm canh; đồng thời, khuyến khích người dân chuyển đổi sang trồng dừa hữu cơ nhằm nâng chất lượng cùng giá trị sản phẩm dừa trên thị trường.

Để khai thác tiềm năng phát triển của cây dừa, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp sẽ kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chủ trương để phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương xây dựng đề án phát triển cây dừa trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp sẽ thành lập các hợp tác xã để người dân trồng dừa phải tham gia hợp tác xã và liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Các sở, ngành liên quan sẽ hỗ trợ các hợp tác xã , người dân trồng dừa xây dựng thương hiệu, liên kết tiêu thụ.

Vừa qua, dừa tươi Đồng Tháp đã được chấp nhận xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc do Công ty cổ phần FADOexport thực hiện với 3 container cùng 70 tấn dừa tươi, bằng đường sắt liên vận quốc tế.

Đây là tín hiệu vui cho ngành hàng này có cơ hội vượt mốc 1 tỷ USD trong thời gian tới cũng như tạo ra cơ hội "ăn nên làm ra" cho các địa phương chủ lực về dừa; trong đó, có tỉnh Đồng Tháp.

Tỉnh Đồng Tháp hiện có trên 24.113ha dừa, sản lượng 203.770 tấn, tập trung tại xã chuyên canh dừa trong vùng ngọt hóa Gò Công ở các địa phương phía Đông của tỉnh.

Việc khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ vào thâm canh đã giúp tăng năng suất dừa tại địa phương từ 22 tấn/ha/năm trước đây lên 24 tấn/ha/năm thời điểm hiện tại./.

