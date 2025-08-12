Vĩnh Long xây dựng vùng dừa hữu cơ 34.000ha

Ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang tích cực vận động nhà vườn trồng dừa trên địa bàn sản xuất theo hướng hữu cơ để nâng cao chuỗi giá trị cây dừa, tạo thu nhập ổn định.

Tỉnh đặt mục tiêu đến cuối năm 2025, diện tích trồng dừa hữu cơ của địa phương đạt 34.000ha.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Lâm Văn Tân cho biết theo xu thế hiện nay thì người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng sản phẩm hữu cơ. Đặc biệt, khách hàng quốc tế rất quan tâm đến các sản phẩm có tác động tích cực đến môi trường và sức khỏe, vì vậy sản phẩm hữu cơ luôn là sự lựa chọn ưu tiên, bền vững.

Tỉnh Vĩnh Long hiện có gần 120.000ha dừa, đứng đầu cả nước và chiếm gần 50% diện tích dừa toàn quốc.

Trước tiềm năng lớn, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển bền vững ngành hàng dừa, nhất là hướng đến thị trường xuất khẩu.

Hiện có nhiều doanh nghiệp thu mua dừa muốn được mở rộng quy mô sản xuất, liên kết và tiêu thụ dừa trồng theo hướng hữu cơ để chế biến sâu phục vụ thị trường xuất khẩu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chính sách phát triển toàn ngành dừa giai đoạn 2026-2030; trong đó có hỗ trợ cải tạo, trồng mới và chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ cho các đối tượng là hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh dừa tươi và dừa hữu cơ.

Tỉnh thúc đẩy và huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào phát triển dừa tươi và dừa hữu cơ trên địa bàn.

Ngành nông nghiệp sẽ tích cực hỗ trợ, hướng dẫn nông dân kỹ thuật canh tác dừa hữu cơ, sử dụng phân hữu cơ thay thế phân bón hóa học, cách phòng trừ sâu bệnh theo phương pháp sinh học.

Đồng thời, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thị trường cho các sản phẩm từ dừa, nhất là sản phẩm dừa tươi, dừa hữu cơ; thu hút đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp có thế mạnh về công nghệ chế biến sâu, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có thị trường tiêu thụ tốt trong nước và xuất khẩu để phát triển bền vững chuỗi sản phẩm dừa tươi và dừa hữu cơ.

Ngành nông nghiệp cũng đề xuất tỉnh phát triển loại hình du lịch sinh thái miệt vườn, ẩm thực gắn với các sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) được tạo ra từ cây dừa.

Vườn dừa trồng theo hướng hữu cơ của gia đình bà Trần Thị Ngọc Mai tại ấp Vĩnh Yên, phường Long Đức (Vĩnh Long). (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Liêu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Đức, cho biết địa phương hiện có hơn 1.000ha dừa tập trung chủ yếu ở các ấp vùng ven, thời gian qua mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhà vườn. Đây là cây trồng đã chứng minh tính thích ứng biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, cho năng suất cao và chất lượng ổn định. Do ít tốn công chăm sóc nên cây trồng này rất thích hợp trong điều kiện thiếu lao động nông thôn như hiện nay.

Để nâng cao giá trị ngành hàng dừa, tăng thu nhập cho nông hộ, chính quyền địa phương đang tích cực vận động nhà vườn trồng theo hướng hữu cơ, hình thành vùng nguyên liệu tập trung, có truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, tìm kiếm doanh nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ với nhà vườn địa phương để tạo đầu ra ổn định.

Năm 2024, phường Long Đức có 466 hộ trồng dừa trên diện tích 300ha, được Công ty trách nhiệm hữu hạn Chế biến nông sản Thuận Phong hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu dừa hữu cơ đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu.

Tỉnh Vĩnh Long hiện có 30.355ha dừa sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ; trong đó, nhiều diện tích trồng dừa hữu cơ đạt các chuẩn quốc tế như USDA, EU, China, JAS, Kora./.

