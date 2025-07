Giá dừa tươi tại Vĩnh Long giảm sâu từ 3-4 lần so với tháng trước

Giá thu mua dừa tươi (dừa uống nước) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hiện giảm từ 3-4 lần so với tháng trước. Dừa xiêm xanh loại 1 giá từ 50.000-60.000 đồng/chục (12 trái), các loại giống dừa khác có giá 40.000-45.000 đồng chục.

Ông Nguyễn Văn Thanh, xã Giồng Trôm cho biết, ông vừa thu hoạch hơn 1.700 quả dừa tươi, tăng 500 quả so với tháng trước. Tuy nhiên, giá bán hiện nay chỉ 55.000 đồng/chục (thu mua xô không phân loại), giảm mạnh so tháng trước là 140.000 đồng/chục. Theo ông Thanh, sản lượng dừa tăng nhưng giá giảm sâu làm thu nhập của nhà vườn giảm gần phân nửa so với tháng trước.

Trong khi đó, trồng dừa tươi tốn nhiều chi phí chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Mỗi tháng, sau khi thu hoạch phải bón phân, phun thuốc... cây dừa mới có thể cho năng suất và chất lượng đạt yêu cầu. Chi phí trung bình mỗi tháng cho 1 ha vườn dừa từ 4-6 triệu đồng. Với giá hiện tại, nông dân gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Nguyễn Văn Được, thương lái thu mua dừa tại xã Châu Hòa, hiện nay dừa tươi chủ yếu tiêu thụ tại thị trường trong nước, do đang vào mùa mưa nên thị trường tiêu thụ chậm.

Bên cạnh đó, dừa đang vào vụ mùa nên nguồn cung dồi dào làm cho giá xuống thấp. Ngoài ra, các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang mở rộng diện tích trồng dừa, nguồn tiêu thụ trong nước từ đó cũng bị chia sẻ.

Để tăng hiệu quả tiêu thụ cũng như ổn định giá thành thu mua cho người dân, ông Được đã mở cơ sở chế biến quả dừa tươi, ký kết bao tiêu với nhà vườn và đăng ký sản phẩm OCOP nhằm giúp quả dừa tươi nâng cao chất lượng sản phẩm, ổn định đầu ra.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, sau sáp nhập diện tích dừa toàn tỉnh là 120.000 ha; trong đó, dừa tươi uống nước chiếm hơn 20%, chủ yếu các giống dừa xiêm xanh, dừa đỏ... Ngành chức năng khuyến cáo người dân tham gia các tổ liên kết, hợp tác xã để liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp thu mua bao tiêu sản phẩm, đồng thời giá bán được cao hơn, ổn định hơn so với thương lái ngoài thị trường./.

