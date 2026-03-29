Thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Đan Mạch

Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch vừa phối hợp với Bộ Tài chính và công ty FPT Nordics tổ chức Đối thoại doanh nghiệp với chủ đề “Thúc đẩy đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam,” nhân chuyến thăm làm việc của Đoàn công tác Bộ Tài chính do Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm dẫn đầu.

Sự kiện thu hút sự tham dự của nhiều lãnh đạo, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp và tổ chức hàng đầu Đan Mạch trong các lĩnh vực thương mại hàng hóa, dịch vụ tài chính, logistics, công nghiệp, công nghệ, năng lượng… như Ngân hàng đầu tư DNB (tư vấn và cung cấp vốn đầu tư), Tập đoàn Scan Group (logistics và chuỗi cung ứng), Novo Nordisk (dược phẩm), Pandora (trang sức), Vestas (năng lượng tái tạo), A.P. Moller Capital (đầu tư hạ tầng), Davidsen-K (vật liệu xây dựng và phân phối), Andersen Consulting (tư vấn đầu tư), CBrain (chính phủ điện tử), Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch (với hơn 20.000 doanh nghiệp thành viên)…

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh nhấn mạnh Việt Nam đã và đang triển khai cải cách mạnh mẽ và đồng bộ nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách, tăng cường minh bạch và hiệu quả, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, thuận lợi hơn, đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Đại sứ khẳng định cuộc Đối thoại là cơ hội để các doanh nghiệp Đan Mạch trao đổi thực chất với cơ quan hoạch định chính sách của Việt Nam, nắm bắt thông tin cập nhật về môi trường đầu tư thuận lợi, những lĩnh vực ưu tiên và chủ trương, chính sách thu hút đầu tư, nhất là đầu tư chất lượng cao của Việt Nam.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối và hợp tác đầu tư.

Phiên thảo luận diễn ra sôi nổi, thực chất, với nhiều ý kiến và câu hỏi cụ thể từ phía doanh nghiệp Đan Mạch, trong đó có chính sách của Việt Nam nhằm vượt qua “bẫy thu nhập trung bình”; cách thức triển khai thực tiễn các chính sách kinh tế vĩ mô, bao gồm quản lý nợ công, chính sách tài khóa, kiểm soát lạm phát và điều hành tiền tệ; chính sách thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực logistics, đặc biệt là kho bãi và chuỗi cung ứng; quá trình chuyển dịch của Việt Nam từ sản xuất thâm dụng lao động sang các ngành công nghệ cao, định hướng phát triển xanh và bền vững, định hướng giảm phát thải, tiêu thụ nước và áp dụng các giải pháp kinh tế tuần hoàn…

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm đã trực tiếp trao đổi, làm rõ và giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp Đan Mạch, cung cấp thông tin cập nhật về định hướng chính sách của Việt Nam: các ưu đãi đặc biệt đối với dự án quy mô lớn, dự án công nghệ chiến lược và dự án có tác động lan tỏa; các chính sách liên quan tới phát triển trung tâm tài chính quốc tế, cơ chế hỗ trợ đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường carbon, phát triển năng lượng tái tạo hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; cũng như những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, thuận lợi hơn cho nhà đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp. (Ảnh: TTXVN phát)

Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô thông qua điều hành linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư dài hạn, đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược, bao gồm hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng và hạ tầng số, qua đó nâng cao năng lực kết nối và vị thế trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Các doanh nghiệp Đan Mạch đánh giá cao việc tổ chức cuộc Đối thoại trong bối cảnh hiện nay; bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển “đáng kinh ngạc” của Việt Nam cũng như các biện pháp tạo thuận lợi, khuyến khích đầu tư nước ngoài của Chính phủ Việt Nam.

Các doanh nghiệp đánh giá cao cơ hội được đối thoại trực tiếp với Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm và Đoàn công tác của Bộ Tài chính, thể hiện sự quan tâm và cam kết của Lãnh đạo Bộ Tài chính trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp Đan Mạch và thúc đẩy hợp tác đầu tư.

Các doanh nghiệp Đan Mạch mong muốn duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên với các cơ quan chức năng của Việt Nam nhằm khai thác hiệu quả hơn các cơ hội hợp tác trong thời gian tới./.

