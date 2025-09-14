Tăng cường mối quan hệ hữu nghị lâu dài, bền vững Việt Nam-Đan Mạch

Từ ngày 12-13/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã thăm, làm việc Vương quốc Đan Mạch.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Soren Gade, Phó Chủ tịch Quốc hội Karsten Honge và Chủ tịch Ủy ban Pháp luật Steffen Larsen; làm việc với Thị trưởng Thủ đô Copenhagen Lars Weiss; làm việc với Chủ tịch Ủy ban Kinh tế-Thương mại Quốc hội Đan Mạch Louise Schack Elholm; tọa đàm với Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch (DI) và một số tập đoàn lớn của Đan Mạch; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch.

Trong không khí thân tình, cởi mở và tin cậy, Chủ tịch Quốc hội Soren Gade, các vị lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo các ủy ban chuyên môn và nghị sỹ trong Quốc hội Đan Mạch nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam.

Phía Đan Mạch đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế, cũng như mối quan hệ hữu nghị lâu dài, bền vững đang phát triển rất tích cực và khuôn khổ Đối tác toàn diện và Đối tác chiến lược về Tăng trưởng xanh giữa hai nước; coi chuyến thăm là một bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước và hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Soren Gade đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Việt Nam thực hiện mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050; coi việc thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược về tăng trưởng xanh giữa Việt Nam và Đan Mạch vào năm 2023 là một dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để mở rộng hợp tác.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch; khẳng định nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu và hiệu quả mà Đan Mạch đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Soren Gade. (Ảnh: Trường Dụy/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thông báo về tình hình, những thành tựu mọi mặt thời gian qua, cũng như các mục tiêu, kế hoạch phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo; khẳng định Việt Nam coi Đan Mạch là hình mẫu để học hỏi kinh nghiệm xây dựng luật pháp, quản lý hành chính công hiệu quả, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số…; coi trọng thúc đẩy hợp tác với Đan Mạch trong các lĩnh vực then chốt như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị hai Quốc hội tăng cường trao đổi đoàn cấp lãnh đạo, các ủy ban chuyên môn, tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng luật pháp, thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận giữa hai nước; xem xét việc ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội và thành lập các nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch và Đan Mạch-Việt Nam tại Quốc hội mỗi nước để đẩy mạnh hợp tác nghị viện nói riêng, cũng như quan hệ hợp tác hai nước nói chung trên tất cả các lĩnh vực, hướng tới đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội đã chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Quốc hội Soren Gade thăm Việt Nam. Chủ tịch Soren Gade vui vẻ nhận lời và hứa thu xếp vào thời gian phù hợp.

Tại cuộc làm việc với Chủ tịch Ủy ban Kinh tế-Thương mại của Quốc hội Đan Mạch, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các dự án đầu tư, nhất là các dự án trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, năng lượng tái tạo của Đan Mạch tại Việt Nam và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Đan Mạch.

Chủ tịch Ủy ban Kinh tế-Thương mại Quốc hội Đan Mạch bày tỏ ấn tượng về chuyến công tác của bà tới Việt Nam tháng 3/2025 với kết quả Hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ khai trương đường bay thẳng Hà Nội-Copenhagen vào tháng 12/2025, góp phần tạo động lực mạnh mẽ cho giao thương, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước, hai khu vực.

Bà nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều thách thức, khó khăn, hai nước càng cần phải hợp tác chặt chẽ để đẩy mạnh thương mại-đầu tư song phương; khẳng định sự hiện diện của các tập đoàn hàng đầu thế giới của Đan Mạch như Lego và Pandora tại Việt Nam với các dự án lớn là minh chứng rõ nét cho môi trường đầu tư đầy tiềm năng tại Việt Nam; cho biết các doanh nghiệp Đan Mạch rất quan tâm và mong muốn mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Trong trao đổi với Thị trưởng Thủ đô Copenhagen, Phó Chủ tịch Quốc hội đề xuất kết nối hợp tác giữa Copenhagen với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Khu Công nghệ sinh học của Hà Nội cũng như Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại các cuộc hội đàm, trao đổi với phía Đan Mạch, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đề nghị Đan Mạch, với vai trò là thành viên tích cực và Chủ tịch luân phiên của Liên minh Châu Âu (EU) trong 6 tháng cuối năm 2025, tiếp tục giúp thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) và Ủy ban Châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Hai bên cũng trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, phía Đan Mạch ủng hộ giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã cảm ơn và đề nghị chính quyền các cấp Đan Mạch tiếp tục tạo thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch hội nhập sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa, làm tốt vai trò cầu nối hai nước.

Tại tọa đàm với các tập đoàn lớn của Đan Mạch, trong đó có nhiều doanh nghiệp đã hiện diện lâu dài tại Việt Nam như Lego, Pandora, Maersk…, Phó Chủ tịch Quốc hội và các thành viên trong đoàn đã giới thiệu môi trường đầu tư-kinh doanh thuận lợi của Việt Nam, giải đáp thỏa đáng các câu hỏi của các doanh nghiệp Đan Mạch.

Các doanh nghiệp Đan Mạch đều đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.

Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch (đại diện cho 19.000 doanh nghiệp Đan Mạch) thông báo sẽ sớm mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam để thúc đẩy hợp tác thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch. (Ảnh: Trường Dụy/TTXVN)

Ngày 13/9/2025, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đoàn đã thăm trụ sở, làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam ở sở tại.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của cơ quan đại diện trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đồng thời ghi nhận sự đoàn kết, gắn bó và những đóng góp thiết thực của cộng đồng người Việt Nam trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy hợp tác hai nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin về những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Quốc hội đối với công tác kiều bào và công tác ngoại giao trong giai đoạn mới./.

