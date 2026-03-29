An Giang: Giá thủy sản tăng mang về thu nhập khá cho nông dân

Từ đầu năm 2026 đến nay giá nhiều loại thủy sản ở An Giang như tôm sú, tôm thẻ, tôm càng xanh, cua biển, sò huyết tăng mạnh giúp nông dân vùng U Minh Thượng (khu vực nuôi tôm nước lợ của tỉnh) mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Là một trong những hộ tiên phong và thành công với mô hình nuôi sò huyết trong vuông dưới tán rừng phòng hộ ở xã Tân Thạnh (tỉnh An Giang), ông Tôn Văn Tường cho biết từ tháng Chạp năm 2025 đến nay giá sò huyết duy trì ở mức khá cao giúp gia đình ông cũng như hàng chục nông dân nuôi sò huyết ở địa phương tăng thu nhập, lợi nhuận từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Riêng gia đình ông Tường nuôi 3ha sò huyết, mỗi tháng thu hoạch 2 đợt, mỗi đợt khoảng 300kg với giá bán dao động từ 100.000 đồng đến 130.000 đồng/kg (tùy theo kích cỡ sò), thu nhập mỗi tháng gần 40 triệu đồng.

“Nuôi sò huyết ít công chăm sóc, không phải cho ăn thức ăn, chủ yếu chỉ tốn tiền mua con giống, vì vậy nếu tỷ lệ nuôi đạt hơn 60% và mức giá từ 80.000 đồng/kg trở lên đảm bảo người nuôi có lời. Sản lượng sò huyết phụ thuộc nhiều vào chất lượng con giống nên nông dân thường chọn mua nơi uy tín. Nuôi sò huyết mỗi năm thả con giống 2 đợt và thường cho thu hoạch 2 lần/tháng, giúp người nuôi có nguồn thu nhập thường xuyên. Những tháng gần đây, nhờ giá sò huyết tăng khoảng 30.000 đồng/kg nên gia đình tăng thêm lợi nhuận hơn 10 triệu đồng/tháng,” ông Tường chia sẻ.

Cùng với sò huyết, giá tôm thẻ, tôm sú, tôm càng và cua biển cũng tăng khá cao và duy trì trong những tháng đầu năm giúp nông dân tăng thu nhập.

Ông Nguyễn Văn Mỹ, xã Vĩnh Bình cho biết gia đình nuôi xen canh 2ha với các loại: tôm sú, thẻ, càng xanh và cua biển; trong đó, càng xanh là vật nuôi chủ lực.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, gia đình thu hoạch 2 đợt tôm càng với hơn 1 tấn tôm, giá bán 140.000 đồng/kg tôm loại 1, 125.000 đồng/tôm loại 2.

Riêng tôm sú, tôm thẻ gia đình đặt đục mỗi tháng từ 6 đến 8 ngày; cua biển đặt rập 10 ngày để thu hoạch. Cua gạch hiện có giá 550.000 đồng/kg, cua y nhiều thịt loại 1 giá 300.000 đồng/kg, tôm sú và tôm thẻ loại 1 (20 con/kg) giá từ 270.000 đến 290.000 đồng/kg.

“So với những năm trước, giá tôm, cua tăng khoảng 15% và nhờ thời tiết thuận lợi, chất lượng nguồn nước đảm bảo giúp việc nuôi thủy sản được ổn định nên sản lượng đạt khá, giúp gia đình tôi cũng như nhiều nông dân địa phương tăng thêm thu nhập. Với 2ha xen canh các loại thủy sản trên, từ đầu năm 2026 đến nay gia đình tôi thu về hơn 200 triệu đồng, sau khi trừ chi phí lợi nhuận khoảng 120 triệu đồng,” ông Mỹ cho hay.

Ông Phù Vĩnh Thái, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh An Giang cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay tổng diện tích nuôi trồng thủy sản nước lợ của tỉnh hơn 200.000ha; trong đó diện tích nuôi tôm trên 130.000ha, còn lại là thủy sản khác; sản lượng thu hoạch hơn 120.000 tấn.

Mô hình nuôi thủy sản nước lợ tập trung ở các xã thuộc vùng U Minh Thượng như An Minh, An Biên, Tân Thạnh, Đông Hòa, Vĩnh Thuận, Vĩnh Bình, Đông Hưng.

“Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, ít xảy ra dịch bệnh. Để các mô hình nuôi thủy sản phát triển ổn định, ngành Nông nghiệp và Môi trường An Giang chủ động triển khai các giải pháp bảo vệ sản xuất như: tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chất lượng con giống, thức ăn và thuốc thủy sản; vận hành hệ thống cống ngăn mặn đảm bảo điều tiết nước phục vụ nuôi trồng thủy sản,” ông Phù Vĩnh Thái thông tin./.

Tháng 1/2026: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 29,5% Tháng 1/2026, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam ước đạt gần 6,51 tỷ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước.