Nasdaq và Dow Jones giảm hơn 10% sau diễn biến mới ở Trung Đông

Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch 27/3 khi chỉ số Dow Jones rơi vào vùng điều chỉnh trong bối cảnh giá dầu tăng vọt và căng thẳng tại eo biển Hormuz làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Nasdaq có lúc đã rơi vào vùng điều chỉnh khi giảm gần 13% so với đỉnh thiết lập vào tháng 10/2025, trong khi Dow Jones có lúc giảm khoảng 10,5% từ mức cao gần nhất.

S&P 500 cũng giảm khoảng 9%, tiến sát ngưỡng điều chỉnh, phản ánh tâm lý bất ổn lan rộng trong giới đầu tư.

Vào cuối phiên 27/3, chỉ số Dow Jones giảm 778 điểm, tương đương 1,7%, trong khi S&P 500 mất 1,7% và Nasdaq giảm sâu 2,2%. Đây là tuần giảm thứ 5 liên tiếp của thị trường, với S&P 500 giảm khoảng 2% trong tuần, Nasdaq mất hơn 3% và Dow Jones giảm gần 1%.

Theo truyền thông Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz và cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi hoạt động vận chuyển qua khu vực này. Hai tàu Trung Quốc đã bị buộc quay đầu, trong khi một tàu chở hàng treo cờ Thái Lan bị tấn công và mắc cạn tại khu vực.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn thời hạn ngừng tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào hạ tầng năng lượng của Iran đến ngày 6/4, nhằm tạo điều kiện cho các cuộc thương thuyết tiếp tục diễn ra.

Ông khẳng định các cuộc đàm phán đang tiến triển tích cực, bất chấp những thông tin trái chiều từ truyền thông. Tuy nhiên, sự bất định vẫn bao trùm thị trường khi phía Iran phát tín hiệu không sẵn sàng đàm phán, trong khi có thông tin cho thấy Bộ Chiến tranh Mỹ đang xem xét điều động thêm 10.000 binh sỹ đến Trung Đông./.

