Mỹ: Chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ kết thúc trong vài tuần

Ngày 27/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết nước này dự kiến rằng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ kết thúc "trong vài tuần, chứ không phải vài tháng."

Phát biểu sau cuộc gặp với ngoại trưởng các nước thuộc Nhóm các nền công nghiệp phát triển (G7) tại Pháp, ông Rubio khẳng định Mỹ có thể đạt được các mục tiêu đề ra, bao gồm phá hủy năng lực tên lửa, thiết bị bay không người lái, các nhà máy sản xuất vũ khí và lực lượng hải quân, không quân của Iran.

"Chúng tôi đang đi trước tiến độ trong hầu hết các mục tiêu và chúng tôi có thể hoàn thành các mục tiêu mà không cần tới bộ binh," ông nói.

Ngoài ra, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng cho biết thêm việc điều động hàng nghìn binh sĩ đến khu vực là nhằm cung cấp cho Tổng thống Donald Trump các phương án ứng phó với những tình huống bất ngờ trong cuộc xung đột.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh đang có nhiều tín hiệu trái chiều về triển vọng đàm phán giữa Mỹ và Iran, trong khi các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn và eo biển Hormuz đã bị đóng cửa hoàn toàn theo thông báo mới nhất của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC).

Một trong những diễn biến đáng chú ý là việc đã xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào một nhà máy xử lý urani ở miền Trung Iran, nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở miền Nam và cả một số công trình khác.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận không quân nước này đã tấn công lò phản ứng nước nặng Khandab tại thành phố Arak của Iran, đồng thời không kích cơ sở làm giàu urani tại Ardakan.

Cuộc tấn công lò phản ứng Khandab được thực hiện sau khi IDF kêu gọi người dân tại Arak sơ tán trước các đợt không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự gần đó. Không lâu sau, cơ sở làm giàu urani tại Ardakan cũng bị không kích. Đây được cho là nơi sản xuất bánh vàng (yellowcake) - dạng bột urani cô đặc được sử dụng trong giai đoạn đầu của quá trình sản xuất nhiên liệu hạt nhân.

Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) cũng đã xác nhận cơ sở làm giàu urani ở Ardakan bị trúng không kích, nhưng chưa ghi nhận báo cáo về rò rỉ vật liệu phóng xạ. Một quan chức chính phủ nước này cho hay vụ tấn công nhằm vào lò phản ứng nước nặng ở Arak không gây thương vong và cũng không gây rủi ro cho người dân trong khu vực.

Nước nặng là vật liệu đặc biệt được sử dụng để vận hành các lò phản ứng hạt nhân như lò Arak. Tuy nhiên, theo quân đội Israel, vật liệu này cũng có thể được sử dụng làm nguồn neutron cho vũ khí hạt nhân. Hiện tại, lò phản ứng Arak không hoạt động nhưng theo thiết kế ban đầu, lò có khả năng sản xuất plutoni cấp độ vũ khí. Hồi tháng 6/2025, cơ sở này từng bị Israel tấn công trong chiến dịch kéo dài 12 ngày khi đó.

Trong khi đó, cơ sở làm giàu urani tại Ardakan thuộc tỉnh Yazdc cũng bị Israel tấn công, nhắm vào một cơ sở sản xuất tên lửa và thủy lôi. Truyền thông Iran khẳng định không có rò rỉ vật liệu phóng xạ trong sự cố này. Trước đó cùng ngày, IDF tấn công một cơ sở nghiên cứu vũ khí hóa học của Iran.

Iran coi các cuộc tấn công mới nhất của Israel là hành động nhằm vào “các trung tâm công nghiệp." Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định sẽ buộc Israel phải “trả giá đắt." IRGC cũng tuyên bố đáp trả nhằm vào các công ty công nghiệp tại Trung Đông có cổ đông Mỹ hoặc có liên hệ với Israel. IRGC đã khuyến cáo người dân sống gần các cơ sở này sơ tán./.

