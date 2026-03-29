Israel không kích tổ hợp vũ khí hải quân tại Tehran

Theo AFP, quân đội Israel ngày 28/3 cho biết đã không kích một tổ hợp công nghiệp ở Tehran được sử dụng để nghiên cứu và phát triển vũ khí hải quân.

Quân đội Israel cho hay Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công trụ sở Tổ chức Công nghiệp Hàng hải của Iran, đồng thời nói thêm rằng cuộc không kích này là một phần trong làn sóng tấn công được thực hiện trong đêm 27, rạng sáng 28/3.

Tuyên bố nêu rõ: "Trụ sở này chịu trách nhiệm nghiên cứu, phát triển và sản xuất nhiều loại vũ khí hải quân, bao gồm tàu nổi và tàu ngầm, thiết bị có người lái và thiết bị không người lái, cũng như động cơ và vũ khí."

Trước đó, kênh truyền hình nhà nước Kan TV của Israel dẫn lời một quan chức nước này cho biết Chỉ huy hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Alireza Tangsiri đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ngày 26/3.

Theo nguồn tin trên, cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ hải quân của Iran tại thành phố cảng Bandar Abbas ở phía Nam.

Israel đã tấn công các mục tiêu mới trên khắp Iran trong ngày 26/3 sau khi Tehran từ chối lời đề nghị của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 4 tuần và lan rộng ra nhiều nước ở Trung Đông.

Cùng ngày, quân đội Israel cho biết các hệ thống phòng không nước này đã ngăn chặn các cuộc tấn công tên lửa từ Iran, tuy nhiên nguồn tin y tế cho biết đã có 6 người bị thương nhẹ và khiến một số ngôi nhà ở thành phố Kafr Qassem, miền Trung Israel, bị hư hỏng./.

Lực lượng Houthi tham chiến, phóng tên lửa đạn đạo vào miền Nam Israel Người phát ngôn của Houthi tuyên bố lực lượng này sẽ can thiệp quân sự trực tiếp nếu "3 lằn ranh đỏ" bị vượt qua, trong đó có việc Mỹ và Israel leo thang xung đột chống Iran.