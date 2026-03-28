Xung đột tại Trung Đông: Ngoại trưởng 4 nước họp tại Pakistan tìm giải pháp

Hãng thông tấn quốc gia của Pakistan (Associated Press of Pakistan-APP) ngày 28/3 đưa tin, ngoại trưởng 4 nước gồm Pakistan, Saudi Arabia (Arập Xêút), Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập dự kiến sẽ có cuộc họp tại thủ đô Islamabad trong hai ngày 29-30/3 để thảo luận về xung đột tại Trung Đông và các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Pakistan, Ngoại trưởng nước này Ishaq Dar đã gửi lời mời tới Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty.

Thông báo nêu rõ: "Trong khuôn khổ chuyến thăm, các ngoại trưởng sẽ tiến hành thảo luận sâu về nhiều vấn đề, trong đó có các biện pháp nhằm giảm leo thang căng thẳng ở khu vực (Trung Đông)."

Trên mạng xã hội, kênh truyền hình PTV Global (thuộc Tập đoàn Truyền hình Pakistan) cùng ngày cho biết cuộc họp ngoại trưởng 4 nước sẽ do Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Ishaq Dar chủ trì. Ngoài ra, các ngoại trưởng cũng sẽ hội kiến Thủ tướng nước chủ nhà Shehbaz Sharif.

Bốn quốc gia trên đang tích cực tham gia các nỗ lực trung gian nhằm truyền tải thông điệp giữa Washington và Tehran. Trả lời kênh truyền hình A Haber của Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Fidan cho biết ban đầu cuộc họp được lên kế hoạch tổ chức ở nước này, nhưng sau đó quyết định chuyển sang Pakistan.

Cũng liên quan đến các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông, ông Ishaq Dar ngày 27/3 đã điện đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhằm trao đổi về tình hình khu vực và thúc đẩy các biện pháp chấm dứt xung đột.

Hai bên nhấn mạnh đối thoại và ngoại giao là giải pháp duy nhất để hạ nhiệt tình hình, đồng thời ủng hộ nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran, coi đây là bước đi cần thiết để đảm bảo ổn định khu vực.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cũng bày tỏ hy vọng sẽ sớm có cuộc gặp trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại Pakistan.

Trước đó, Mỹ thông báo đã có các cuộc đàm phán với phía Iran nhưng Tehran lên tiếng bác bỏ.

Theo hãng thông tấn Tanim của Iran, nước này mới chỉ chuyển phản hồi về kế hoạch 15 điểm của Mỹ thông qua các kênh trung gian và hiện đang chờ phản hồi từ phía Washington./.

