Iran biến khuôn viên trường đại học bị không kích thành bảo tàng chiến tranh

Giới chức Iran mới đây cho biết sẽ chuyển đổi khu vực bị tàn phá tại một trường đại học ở miền Trung nước này thành bảo tàng, nhằm ghi lại tác động của các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành trong thời gian xung đột.

Trao đổi với báo giới, ông Zafarollah Kalantari, Hiệu trưởng Đại học Công nghệ Isfahan, cho biết khu vực bị hư hại sẽ được bảo tồn nguyên trạng và phát triển thành một “bảo tàng chiến tranh” ngay trong khuôn viên trường.

Ông nhấn mạnh đây sẽ là “tư liệu lịch sử” lưu lại dấu tích về những tổn thất đối với lĩnh vực khoa học của Iran. Theo ông Kalantari, chính quyền cũng đã bố trí quỹ đất khác để xây dựng công trình mới và trang bị các thiết bị hiện đại nhằm phục hồi hoạt động đào tạo và nghiên cứu.

Ước tính ban đầu cho thấy thiệt hại đối với cơ sở vật chất của trường vào khoảng 11 triệu USD.

Đại học Công nghệ Isfahan - một trong những cơ sở giáo dục lớn nhất của Iran, đã bị trúng không kích trong tháng Ba, trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột Mỹ-Israel và Iran.

Giới chức Iran cho biết xung đột đã ảnh hưởng hơn 30 trường đại học trên cả nước, bao gồm cả tại thủ đô Tehran, cùng nhiều khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự khác.

Xung đột bùng phát từ ngày 28/2 khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, khiến lãnh tụ tối cao của nước Cộng hòa Hồi giáo thiệt mạng. Iran đáp trả bằng các đợt tấn công vào Israel và các cơ sở của Mỹ trong khu vực.

Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4, song các cuộc đàm phán trực tiếp tại Islamabad vẫn chưa đạt đột phá./.

