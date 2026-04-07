Gần 20 người Iran thiệt mạng trong các cuộc không kích mới

Ngày 7/4, truyền thông Iran đưa tin 18 người, trong đó có 2 trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới nhằm vào tỉnh Alborz, giáp ranh thủ đô Tehran.

Theo trang tin Mizan Online và hãng thông tấn bán chính thức Fars, giới chức tỉnh Alborz cho biết các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã đánh trúng các khu dân cư.

Ngoài những người thiệt mạng còn có 24 người khác bị thương.

Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Mehr và nhật báo Shargh của Iran đưa tin các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào rạng sáng 7/4 cũng đã “phá hủy hoàn toàn” giáo đường Do Thái Rafi-Nia tại thủ đô Tehran.

Giáo đường này là một trong những địa điểm quan trọng nhất để người Do Thái tại vùng Khorasan ở Đông Bắc Iran tụ họp và hành lễ.

Cùng ngày, giới chức Iran kêu gọi thanh niên và các tầng lớp xã hội tập trung quanh các nhà máy điện trên cả nước để phản đối kế hoạch không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở năng lượng của Iran.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong thông điệp phát trên truyền hình nhà nước, ông Alireza Rahimi - người được giới thiệu là Tổng thư ký Hội đồng Tối cao về Thanh niên và Thiếu niên Iran - đã kêu gọi “tất cả thanh niên, vận động viên, nghệ sỹ, học sinh, sinh viên và các giảng viên đại học” tham gia hành động này để bảo vệ các nhà máy điện, vốn là tài sản và nguồn lực quốc gia.

Về phía Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết không quân nước này đã tấn công một cơ sở hóa dầu ở vùng Shiraz, miền Nam Iran, vì cho rằng đây là nơi sản xuất axit nitric, một nguyên liệu quan trọng trong quá trình chế tạo thuốc nổ và các bộ phận của tên lửa đạn đạo.

Theo IDF, đây là một trong những cơ sở còn lại của Iran sản xuất các thành phần hóa học quan trọng cho chất nổ và tên lửa đạn đạo.

Trước đó, Israel đã tấn công cơ sở hóa dầu lớn nhất của Iran ở huyện Assaluyeh, tỉnh Bushehr ở miền Nam và một cơ sở khác tại Mahshahr, thuộc Tây Nam Iran.

IDF cho biết không quân cũng đã tấn công một địa điểm đặt hệ thống tên lửa đạn đạo lớn ở Tây Bắc của Iran.

Lực lượng này phát cảnh báo “khẩn cấp” kêu gọi người dân Iran không sử dụng tàu hỏa đến tối 7/4. Theo lời của người phát ngôn IDF, Trung tá Kamal Penhasi, việc đi tàu hoặc ở gần đường ray “có thể nguy hiểm đến tính mạng.”

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz thông báo IDF đã được chỉ thị “tiếp tục tấn công tổng lực vào hạ tầng quốc gia của Iran.”

Trước bối cảnh xung đột leo thang tại Trung Đông, ngày 7/4, Đại sứ quán Nga tại Armenia cho biết nước này tiếp tục sơ tán nhân viên tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, 175 nhân viên người Nga tại nhà máy Bushehr đã được đưa sang Armenia và trở về Moskva trên chuyến bay đặc biệt.

Trước đó hôm 28/3, Nga cũng đã sơ tán 164 nhân viên của Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia (Rosatom) từ nhà máy Bushehr tới Armenia./.

