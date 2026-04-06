Xung đột tại Trung Đông: Nổ tại khu phức hợp khí đốt lớn nhất của Iran

Theo truyền thông Iran, chiều 6/4 theo giờ địa phương, một số tiếng nổ đã được ghi nhận từ khu phức hợp khí đốt lớn nhất của Iran ở miền Nam nước này.

Theo hãng thông tấn Fars, các vụ nổ được báo cáo xảy ra tại khu phức hợp hóa dầu Nam Pars ở Asaluyeh, miền Nam Iran. Hiện tình hình đã được kiểm soát và giới chức đang đánh giá mức độ thiệt hại.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cũng tuyên bố lực lượng không quân nước này đã tấn công cơ sở hóa dầu tại tỉnh Bushehr của Iran.

Ngoài ra, quân đội Israel nói rằng chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Lực lượng Quds của Iran, Asghar Bagheri đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của không quân Israel vào Tehran trước đó một ngày.

Tuyên bố cho biết kể từ năm 2019, Bagheri là Chỉ huy Đơn vị Đặc nhiệm (840) thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

IRGC chưa bình luận về thông tin trên song thông báo người đứng đầu tổ chức tình báo của IRGC Majid Khademi đã thiệt mạng sáng sớm 6/4 theo giờ địa phương trong một cuộc tấn công của Israel và Mỹ.

Cùng ngày, IRGC tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA-7) với hơn 5.000 binh sỹ và tàu container SDN7 của Israel, gây đám cháy lớn.

Cũng liên quan đến tình hình chiến sự, theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Ủy ban cấp bộ trưởng phụ trách mua sắm vũ khí của Israel ngày 6/4 đã phê duyệt kế hoạch tăng mạnh sản lượng các tên lửa đánh chặn Arrow, lần thứ hai trong khoảng một năm qua.

Hệ thống Arrow 2 và Arrow 3, do Tập đoàn Israel Aerospace Industries sản xuất, hiện là tuyến phòng thủ chủ lực của Israel trước các tên lửa đạn đạo từ Iran hoặc lực lượng Houthi tại Yemen.

Những lo ngại về nguy cơ cạn kiệt tên lửa Arrow đã xuất hiện từ năm 2024, khi Israel phải sử dụng số lượng lớn để đối phó với các đợt tấn công từ Iran, lực lượng Houthi, và cả Hezbollah.

Trước đó, Chính phủ Israel đã thông báo tăng tốc đầu tư và sản xuất các tên lửa Arrow 2 và 3 để chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột kéo dài với Iran. Tuy nhiên, nhiều dự báo ban đầu cho rằng một cuộc chiến như vậy sẽ chỉ kéo dài vài tuần.

Thực tế diễn biến hiện nay khiến giới chức Israel lo ngại kho dự trữ tên lửa đánh chặn có thể tiếp tục suy giảm, không chỉ trong cuộc xung đột hiện tại mà cả trong các kịch bản tương lai.

Trong khi đó, theo truyền thông Mỹ, Quân đội Mỹ được cho là đang tăng gấp đôi số máy bay cường kích A-10 tại Trung Đông phục vụ chiến dịch Epic Fury (Cuồng nộ) nhằm vào Iran, dù dòng máy bay này đang trong lộ trình loại biên hoàn toàn trước năm 2029.

Theo New York Times, Lầu Năm Góc tăng cường triển khai A-10 nhằm hỗ trợ lực lượng mặt đất, song không đề cập đến kế hoạch loại biên đã được luật hóa cũng như nghĩa vụ phải báo cáo Quốc hội về tiến trình này trước ngày 31/3./.

