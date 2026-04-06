Iran: IRGC xác nhận lãnh đạo tình báo đã thiệt mạng

Ngày 6/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo người đứng đầu tình báo của lực lượng này Majid Khademi đã thiệt mạng trong một cuộc không kích.

Ông Majid Khademi là người đứng đầu Tổ chức Tình báo của IRGC.

Trong một tuyên bố được hãng tin Tasnim đăng tải, IRGC cho biết ông Khademi đã thiệt mạng sau một cuộc không kích diễn ra vào sáng cùng ngày.

Hiện phía Israel chưa đưa ra bình luận về vụ tấn công.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, ông Ebrahim Zolfaqari, xác nhận Iran đã sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công lực lượng Mỹ trên đảo Bubiyan của Kuwait, nhằm vào thiết bị vệ tinh và kho đạn.

Ông cho biết lực lượng Mỹ đã chuyển đến đảo Bubiyan từ căn cứ Arifjan sau khi cơ sở này nhiều lần bị Iran tấn công.

Bộ Y tế Kuwait trước đó cho biết 6 người bị thương do mảnh vỡ rơi xuống khu dân cư ở miền Bắc nước này sau một cuộc tấn công của Iran.

Trước căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo hậu quả của các hành động quân sự nhằm vào Iran rất nguy hiểm, trong đó có tác động tiêu cực nghiêm trọng đối với kinh tế toàn cầu, đồng thời cho biết phạm vi địa lý của xung đột đã mở rộng.

Đại diện Điện Kremlin nhấn mạnh Nga đã cảnh báo từ trước khi xảy ra giao tranh rằng các hệ lụy tiêu cực đối với kinh tế thế giới là điều không thể tránh khỏi.

Về phần mình, chính trị gia Nga Dmitry Vasilenko nhận định khả năng Mỹ phát động một chiến dịch quân sự trên bộ nhằm vào Iran là rất cao, trong bối cảnh Washington đang tập trung lực lượng tàu sân bay tại khu vực.

Ông Vasilenko - hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban Khoa học, Giáo dục và Văn hóa thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga cho biết một lực lượng đáng kể đã được triển khai, trong đó có tàu sân bay thứ ba George Bush đang trên đường tới khu vực.

Tàu sân bay Gerald Ford hiện vẫn ở cảng Montenegro. Ngoài ra, tàu USS Boxer - một tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn - dự kiến cũng sẽ sớm được điều động. Các tàu này mang theo máy bay F-35 cùng khoảng 2.500 lính dù và lính thủy đánh bộ Mỹ.

Theo Thượng nghị sỹ Nga, tổng cộng khoảng 20.000 lính thủy đánh bộ Mỹ có thể tham gia một chiến dịch trên bộ. Ông đánh giá lực lượng này không đủ cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Iran, nhưng có thể đủ để kiểm soát các mục tiêu trọng yếu như đảo Kharg, các tuyến đường ống dẫn dầu, nhà ga và hệ thống hậu cần liên quan đến xuất khẩu dầu mỏ.

Ông Vasilenko cũng cảnh báo Mỹ cần cân nhắc kỹ lưỡng kịch bản đổ bộ vào Iran, bởi nguy cơ tổn thất sẽ rất lớn. Theo ông, quân đội Iran có năng lực đáng kể, được huấn luyện tốt, có tinh thần chiến đấu cao và được trang bị vũ khí hiện đại.

Trong khi đó, tờ The New York Times dẫn lời chuyên gia nhận định xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang nhanh chóng làm cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn Patriot và Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), khiến các đồng minh của Mỹ trên toàn cầu có nguy cơ dễ bị tấn công.

Mặc dù các quốc gia hiếm khi công bố dữ liệu về kho dự trữ tên lửa đánh chặn, song các đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran đã làm suy giảm nghiêm trọng lượng dự trữ và có thể rơi xuống mức thấp nguy hiểm nếu xung đột kéo dài.

Tờ báo dẫn Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết Iran đã phóng gần 500 tên lửa đạn đạo và hơn 2.100 UAV nhằm vào UAE kể từ khi xung đột bùng phát.

Các hệ thống phòng không trong khu vực hiện dựa vào nhiều nền tảng phóng khác nhau, bao gồm Patriot và THAAD. Theo đó, tình trạng suy giảm kho dự trữ tên lửa đánh chặn có thể khiến các đồng minh của Mỹ như Israel, Saudi Arabia, Ukraine, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản trở nên dễ tổn thương hơn trước các cuộc tấn công./.

