Saudi Arabia rót 1,7 tỷ USD để tăng cường an ninh lương thực

Quỹ Phát triển Nông nghiệp Saudi Arabia đang tăng cường nỗ lực củng cố an ninh lương thực và duy trì ngành nông nghiệp của Vương quốc, đồng thời nâng cao khả năng tự cung tự cấp và tăng cường dự trữ chiến lược.

Động thái này là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm cân bằng giữa hỗ trợ sản xuất trong nước và chuỗi cung ứng với các chương trình nhập khẩu các sản phẩm mục tiêu và đầu tư vào nông nghiệp xuyên biên giới.

Người phát ngôn chính thức của quỹ, ông Habib Al-Shammari cho biết cách tiếp cận này phù hợp với chiến lược nông nghiệp và an ninh lương thực quốc gia. Ông cho biết quỹ tiếp tục thúc đẩy các công nghệ hiện đại trong các dự án nông nghiệp để bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và tăng năng suất.

Cụ thể, năm 2024, quỹ giải ngân hơn 1,2 tỷ riyal (khoảng 300 triệu USD) cho các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, giúp tiết kiệm gần 4 triệu m3 nước và giảm tiêu thụ năng lượng khoảng 330.000 megawatt giờ (MW/h).

Quỹ cũng tài trợ các dự án nông nghiệp trị giá 26,6 triệu riyal (7,1 triệu USD) để hỗ trợ trồng rừng và mở rộng diện tích cây xanh, phù hợp với Sáng kiến Xanh của Saudi Arabia.

Ngoài ra, quỹ cũng hỗ trợ bảo vệ đa dạng sinh học bằng cách tài trợ các chương trình hỗ trợ nuôi ong và sản xuất mật ong, phát triển trồng hoa hồng và cây trồng phụ thuộc vào nước mưa, và cho vay tổng cộng hơn 12 triệu riyal cho các vườn ươm trung tâm.

Tính đến cuối năm 2025, các khoản vay đã được phê duyệt đạt khoảng 6,47 tỷ riyal (1,72 tỷ USD). Quỹ cũng đã ký một biên bản ghi nhớ với Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) tại Rome để hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững ở vùng nông thôn và trao đổi chuyên môn.

Ngoài ra, quỹ cũng có nhiều thỏa thuận với các đối tác trong nước, bao gồm Thành phố Jazan về Công nghiệp Sơ cấp và Chế biến, Trung tâm Quốc gia về Cây cọ và Chà là và Cơ quan Phát triển Khu bảo tồn Hoàng gia Imam Abdulaziz bin Mohammed.

Đáng chú ý, quỹ đã ký một thỏa thuận với Công ty Chăn nuôi Quốc gia Al-Raie để tài trợ cho một dự án chăn nuôi cừu ở Hail trị giá 1,106 tỷ riyal (295 triệu USD) với tổng vốn đầu tư là 2 tỷ riyal (533 triệu USD)./.

