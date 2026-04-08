Xung đột tại Trung Đông: Lại đình chỉ các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz

Ngày 8/4, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin các tàu chở dầu lại bị đình chỉ đi qua eo biển Hormuz sau khi Israel tiến hành tấn công lực lượng Hezbollah tại Liban.

Dịch vụ theo dõi tàu biển MarineTraffic cũng xác nhận thông tin này.

Trước đó, Iran đã mở cửa tạm thời tuyến hàng hải huyết mạch này sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ.

Sau các cuộc không kích của Israel, Thủ tướng Liban Nawaf Salam đã kêu gọi các nước đồng minh giúp ngăn chặn các cuộc tấn công "bằng mọi cách có thể," nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ cấp bách để lập lại bình yên cho người dân.

Tổng thống Liban Joseph Aoun cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động, cho rằng các cuộc tấn công lặp đi lặp lại thể hiện sự coi thường luật pháp và các thỏa thuận quốc tế.

Về phần mình, quân đội Israel cho biết các cuộc tấn công là một phần của chiến dịch mới với tên gọi "Bóng tối vĩnh cửu" nhằm vào các trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hezbollah ở miền Nam và Đông Liban, cũng như ở Beirut.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran nhưng sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào Hezbollah ở Liban.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/4 cũng xác nhận thỏa thuận ngừng bắn giữa nước này với Iran không bao gồm lực lượng Hezbollah tại Liban, cho rằng tình hình ở Liban là một phần của "cuộc xung đột riêng biệt."

Đáp lại, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin rằng nước này có thể rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn nếu các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Hezbollah ở Liban tiếp diễn.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars, Iran đang hoàn tất các bước chuẩn bị cho "các hoạt động răn đe" chống lại các mục tiêu quân sự của Israel.

Trong diễn biến liên quan, đài truyền hình LBCI của Liban dẫn nguồn tin an ninh cho biết một đối tượng giấu mặt trên chiếc xe mang biển số công đã nổ súng vào Đại sứ quán Mỹ tại Awkar. Nguồn tin cho biết không có thương vong nào được báo cáo trong vụ việc./.

