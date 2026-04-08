Israel tiến hành cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào lực lượng Hezbollah

Ngày 8/4, quân đội Israel cho biết đã tiến hành “cuộc tấn công phối hợp lớn nhất trên khắp Liban” nhằm vào lực lượng Hezbollah kể từ khi xung đột bùng phát ở khu vực, chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực.

Theo nguồn tin trên, cuộc không kích diễn ra trong vòng 10 phút và đồng thời tại nhiều khu vực ở thủ đô Beirut của Liban, Thung lũng Beqaa ở miền Đông và khu vực miền Nam nước này. Mục tiêu là hơn 100 trung tâm chỉ huy và cơ sở quân sự của Hezbollah.

Phía Israel tuyên bố đây là cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự “Sư tử gầm” chống lại Iran. Chiến dịch này bắt đầu bằng cuộc tấn công chung của Mỹ-Israel vào ngày 28/2 và đã làm bùng phát xung đột trên khắp khu vực.

Trước đó, Mỹ và Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định nước này sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn nhưng vẫn tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Hezbollah ở Liban. Ông Netanyahu tuyên bố lực lượng Hezbollah ở Liban không được đưa vào thỏa thuận ngừng bắn này.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares cho rằng việc Israel tiếp tục tấn công nhằm vào Hezbollah tại Liban ngay sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhằm ngăn chặn cuộc xung đột ở khu vực là “không thể chấp nhận được."

Theo quan chức ngoại giao này, tất cả các mặt trận đều cần phải ngừng bắn. Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, cho rằng đây là một “tin tốt."

Về phía Liban, Tổng thống Joseph Aoun ngày 8/4 cũng đã hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng lệnh ngừng bắn sẽ bao trùm cả nước này. Theo Phủ Tổng thống Liban, ông Aoun nhấn mạnh Beirut tiếp tục nỗ lực để đảm bảo rằng nền hòa bình khu vực sẽ bao gồm cả nước này./.

