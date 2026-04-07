Xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tiếp tục leo thang trong ngày 6/4.

Theo truyền thông quốc tế, quân đội Israel ngày 6/4 đã tiến hành không kích khu vực được xem là thành trì của Hezbollah ở Beirut, sau khi phát đi cảnh báo trước đó. Đây là khu vực phần lớn dân cư đã sơ tán do các đợt tấn công liên tiếp.

Quân đội Israel cho biết mục tiêu là các cơ sở mà họ cáo buộc liên quan đến lực lượng Hezbollah.

Song song với đó, nhiều cuộc tấn công khác cũng được ghi nhận tại miền Nam và miền Đông Liban.

Giới chức y tế Liban cho biết ít nhất 16 người thiệt mạng trong các đợt không kích tại nhiều địa điểm, trong đó có các khu vực như Nabatieh, Bekaa và Tyre.

Một số vụ tấn công nhằm vào phương tiện di chuyển và khu dân cư, gây thương vong cho cả dân thường.

Trước đó 1 ngày, thị trấn Ain Saadeh, phía Đông Beirut đã trở thành mục tiêu của cuộc tấn công đầu tiên, khiến 3 người thiệt mạng.

Tại miền Nam Liban, nhiều khu dân cư bị phá hủy nặng nề, buộc người dân phải sơ tán. Quân đội Israel cũng phát cảnh báo yêu cầu người dân tại hơn 40 thị trấn di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo phía Israel, quân đội nước này đã tiêu diệt khoảng 1.100 tay súng Hezbollah kể từ khi giao tranh leo thang, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục gia tăng các chiến dịch quân sự trên bộ, trên không và trên biển.

Ở chiều ngược lại, Hezbollah tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào mục tiêu quân sự của Israel bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái.

Các cuộc giao tranh qua lại giữa hai bên đã bùng phát trở lại kể từ đầu tháng 3, sau khi Mỹ và Israel tiến hành không kích Iran.

Theo Bộ Y tế Liban, kể từ khi xung đột bùng phát, đã có khoảng 1.497 người thiệt mạng, trong đó có 57 nhân viên y tế.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng xác nhận hàng chục vụ tấn công nhằm vào cơ sở y tế, phương tiện cứu thương và nhân viên y tế.

Căng thẳng khu vực tiếp tục gia tăng khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phối hợp với Iran và Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các địa điểm quân sự quan trọng của Israel tại thành phố Eilat bên bờ Biển Đỏ.

Tuy nhiên, phía Israel chưa đưa ra bình luận về các thông tin này./.

