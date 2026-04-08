Thế giới

Trung Đông

Hơn 80 người thiệt mạng trong vụ Israel tấn công Hezbollah tại Liban

Cuộc không kích khiến ít nhất 87 người thiệt mạng và 722 người bị thương, trong đó các khu dân cư đông đúc ở thủ đô Beirut là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trần Quyên
Thiệt hại sau các cuộc không kích của Israel xuống thủ đô Beirut, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giới chức Liban cho biết cuộc không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah tại nước này đã khiến ít nhất 87 người thiệt mạng và 722 người bị thương, trong đó các khu dân cư đông đúc ở thủ đô Beirut là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Bộ trưởng Y tế Liban Rakan Nassereddine mô tả tình hình "rất thảm khốc," hiện các đội cứu hộ đang tìm kiếm trong các tòa nhà bị hư hại và hỗ trợ những người bị thương khi các hoạt động cứu nạn vẫn tiếp tục.

Các bệnh viện ở Beirut và các khu vực lân cận đã đưa ra lời kêu gọi hiến máu khẩn cấp.

Giới chức y tế cảnh báo rằng nguồn cung máu đang nhanh chóng cạn kiệt trong bối cảnh số người bị thương ngày càng tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)
CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Tin liên quan

Quang cảnh thủ đô Tehran, Iran ngày 8/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Xung đột Trung Đông: Khoảng dừng chiến thuật?

Việc Mỹ và Israel tạm dừng các hoạt động quân sự quy mô lớn cho thấy cách tiếp cận quen thuộc: đạt được các mục tiêu quân sự cốt lõi, sau đó chuyển sang đàm phán từ vị thế thuận lợi.

Quang cảnh làng Kumzar ở Oman, gần eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lưu lượng tàu qua Hormuz cao nhất trong nhiều tuần

Mặc dù lưu lượng hiện tại vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước xung đột là khoảng 135 tàu mỗi ngày, nhưng ngày càng nhiều quốc gia nhận được đảm bảo cho phép tàu thuyền qua lại Hormuz.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ xem xét đàm phán trực tiếp với Iran

Bộ Ngoại giao Iraq bày tỏ hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi hai nước “đối thoại nghiêm túc và bền vững” nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tranh chấp.