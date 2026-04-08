Hơn 80 người thiệt mạng trong vụ Israel tấn công Hezbollah tại Liban

Giới chức Liban cho biết cuộc không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah tại nước này đã khiến ít nhất 87 người thiệt mạng và 722 người bị thương, trong đó các khu dân cư đông đúc ở thủ đô Beirut là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Bộ trưởng Y tế Liban Rakan Nassereddine mô tả tình hình "rất thảm khốc," hiện các đội cứu hộ đang tìm kiếm trong các tòa nhà bị hư hại và hỗ trợ những người bị thương khi các hoạt động cứu nạn vẫn tiếp tục.

Các bệnh viện ở Beirut và các khu vực lân cận đã đưa ra lời kêu gọi hiến máu khẩn cấp.

Giới chức y tế cảnh báo rằng nguồn cung máu đang nhanh chóng cạn kiệt trong bối cảnh số người bị thương ngày càng tăng./.

Israel tiến hành cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào lực lượng Hezbollah Phía Israel tuyên bố đây là cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự “Sư tử gầm” chống lại Iran.