Liên hợp quốc, EU hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn Israel-Liban

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố về việc Israel và Liban đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày bắt đầu từ 21h00 GMT ngày 16/4 (4h00 ngày 17/4 giờ Việt Nam), theo người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ hoan nghênh động thái này, đồng thời khẳng định các phái bộ của Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực hướng tới hòa bình.

Ông Dujarric cho biết Liên hợp quốc “hoan nghênh các bước đi nhằm chấm dứt xung đột và đau khổ ở hai bên Đường Xanh,” đồng thời nhấn mạnh các phái bộ chính trị và gìn giữ hòa bình sẵn sàng hỗ trợ.

Người phát ngôn Liên hợp quốc cũng cảnh báo hơn 100.000 người tại miền Nam Liban bị ảnh hưởng sau khi cầu Qasmiya bắc qua sông Litani bị phá hủy, khiến khu vực phía Nam gần như bị cô lập.

Trước đó, hãng tin NNA đưa tin máy bay Israel đã không kích cây cầu này, trong khi thiết bị bay không người lái (UAV) cũng tấn công các phương tiện gần đó.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn, coi đây là “sự giải tỏa” trong bối cảnh xung đột đã gây nhiều thương vong.

Phát biểu trên mạng xã hội X, bà von der Leyen nhấn mạnh xung đột hiện nay đã khiến quá nhiều người thiệt mạng, đồng thời bày tỏ kỳ vọng thỏa thuận ngừng bắn lần này sẽ mở đường cho một nền hòa bình lâu dài.

Người đứng đầu Ủy ban châu Âu cũng khẳng định Liên minh châu Âu (EU) sẽ tiếp tục kêu gọi tôn trọng đầy đủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban, trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, một nghị sỹ của Hezbollah trong Quốc hội Liban cho biết lực lượng này sẽ “thận trọng tuân thủ” thỏa thuận ngừng bắn với điều kiện Israel chấm dứt hoàn toàn các hoạt động quân sự và không lợi dụng thời gian đình chiến để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng này.

Nghị sỹ Hassan Fadlallah nói rằng Hezbollah sẽ chờ việc triển khai thực tế, đồng thời cáo buộc Israel thường không tuân thủ cam kết. Ông cho biết các nỗ lực của Iran đã giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn toàn diện, đưa tình hình “đi đúng hướng.”

Các nguồn tin Hezbollah nhấn mạnh lệnh ngừng bắn phải bao gồm việc chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công của Israel trên toàn lãnh thổ Liban và không cho phép Israel tự do hành động, đồng thời khẳng định Liban có quyền kháng cự nếu còn bị chiếm đóng.

Phía Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chấp thuận đề xuất ngừng bắn, song quân đội nước này vẫn duy trì vị trí tại miền Nam Liban và có thể hành động nếu phát hiện mối đe dọa.

Thủ tướng Netanyahu cũng đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp nội các an ninh để thảo luận về thỏa thuận, trong bối cảnh một số bộ trưởng bày tỏ không hài lòng khi chưa được tham vấn trước.

Theo truyền thông Israel, ông Netanyahu cho biết việc chấp thuận ngừng bắn được thực hiện theo đề nghị của Tổng thống Trump, đồng thời nhấn mạnh quân đội Israel vẫn duy trì hiện diện tại các vị trí chiến lược trong thời gian đình chiến.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16/4 tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban có thể được gia hạn theo thỏa thuận chung nếu các cuộc đàm phán song phương đạt tiến triển.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Israel và Liban đã đề nghị Washington hỗ trợ tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán trực tiếp nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh Israel có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để tự vệ trước các mối đe dọa, đồng thời cam kết không tiến hành các hoạt động quân sự tấn công nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Liban bằng đường bộ, đường không và đường biển.

Cùng ngày, quân đội Liban kêu gọi người dân chưa trở về các thị trấn và làng mạc ở miền Nam trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, đồng thời cảnh báo không tiếp cận các lực lượng Israel và đề phòng vật nổ chưa phát nổ./.

