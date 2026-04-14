Israel muốn bình thường hóa quan hệ với Liban

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar ngày 14/4 cho biết nước này đang tìm kiếm “hòa bình và bình thường hóa” quan hệ với Liban.

Tuyên bố được đưa ra trước thềm cuộc đàm phán giữa các quan chức hai nước diễn ra tại Washington (Mỹ) trong cùng ngày.

Phát biểu họp báo cùng người đồng cấp Cộng hòa Séc Petr Macinka đang ở thăm Israel,

Ngoại trưởng Saar nhấn mạnh nước này và Liban không có bất kỳ tranh chấp lớn nào, mà chỉ có vấn đề về lực lượng Hezbollah. Vì thế, Israel mong muốn có được hòa bình và bình thường hóa quan hệ với Liban.

Thời gian qua, Liban đã bị cuốn vào cuộc xung đột ở Trung Đông sau khi lực lượng Hezbollah tấn công Israel hôm 2/3 để bày tỏ ủng hộ với Iran, dẫn tới các cuộc tấn công đáp trả của Israel nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah tại Liban. Các cuộc tấn công đã khiến hơn 2.000 người ở Liban thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải di dời.

Theo kế hoạch, các Đại sứ của Israel và Liban tại Mỹ sẽ tiến hành đàm phán tại Washington dưới sự trung gian của Ngoại trưởng nước chủ nhà Marco Rubio. Đây sẽ là cuộc đàm phán đầu tiên giữa Israel và Liban kể từ năm 1993.

Hiện tại, Liban vẫn liên tục kêu gọi Israel và Hezbollah ngừng tấn công nhưng phía Israel chưa chấp thuận vì muốn giải giáp Hezbollah. Trong khi đó, thủ lĩnh của Hezbollah, Naim Qassem, kêu gọi Chính phủ Liban hủy cuộc đàm phán tại Washington và nhắc lại lập trường phản đối đàm phán trực tiếp với Israel.

Trước những diễn biến căng thẳng ở Trung Đông với các cuộc chiến đan xen giữa nhiều bên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra đề xuất 4 điểm nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định ở khu vực này trong buổi tiếp Thái tử Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan của Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) tại Bắc Kinh ngày 14/4.

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi quan điểm về tình hình hiện nay ở Trung Đông và Vùng Vịnh. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh lập trường của nước này trong việc thúc đẩy hòa bình và đối thoại, đồng thời tái khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng. Ông đưa ra đề xuất 4 điểm cho thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Trung Đông.

Thứ nhất, kêu gọi các bên tuân thủ nguyên tắc chung sống hòa bình, thúc đẩy xây dựng khuôn khổ an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững cho khu vực Trung Đông và Vùng Vịnh.

Thứ hai, các bên cần tôn trọng đầy đủ chủ quyền, an ninh, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia ở Trung Đông và Vùng Vịnh, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân, cơ sở vật chất và các thể chế của tất cả các quốc gia.

Thứ ba, tuân thủ nguyên tắc pháp quyền quốc tế, duy trì hệ thống quốc tế với Liên hợp quốc là hạt nhân và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế, thực thi các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế theo Hiến chương Liên hợp quốc.

Thứ tư, các bên cần phối hợp thúc đẩy phát triển và đảm bảo an ninh, vì an ninh tạo điều kiện cho phát triển và phát triển giúp duy trì an ninh.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, tất cả các bên cần cùng nhau tạo ra môi trường thuận lợi cho phát triển của các nước ở Trung Đông và Vùng Vịnh. Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ và góp phần thúc đẩy điều này cùng với các quốc gia trong khu vực.

Về phần mình, Thái tử Sheikh Khaled nhấn mạnh UAE cam kết duy trì liên lạc và phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc để góp phần thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa các bên liên quan và khôi phục hòa bình, ổn định khu vực trong thời gian sớm nhất, đồng thời bảo vệ an ninh hàng hải quốc tế và ngăn chặn những tác động tiếp theo đối với kinh tế toàn cầu cũng như an ninh năng lượng./.

Liban đang tìm cách đạt thỏa thuận ngừng bắn qua đàm phán trực tiếp với Israel Ngoại trưởng Raggi chỉ có nhà nước Liban mới có thẩm quyền đàm phán thay mặt cho Liban - thông điệp rõ ràng tái khẳng định nguyên tắc chủ quyền quốc gia là cốt lõi của ngoại giao Liban.