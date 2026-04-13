Israel tưởng niệm các nạn nhân của nạn diệt chủng Holocaust

Tối 13/4 (theo giờ địa phương), Israel chính thức bước vào Ngày Tưởng niệm các nạn nhân của nạn diệt chủng Holocaust (Yom HaShoah) - dịp tưởng niệm 6 triệu người Do Thái đã bị Đức Quốc xã sát hại trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai.

Đúng 20h00, trên khắp cả nước sẽ vang lên tiếng còi tưởng niệm, đánh dấu thời khắc mở đầu một ngày thiêng liêng với người Do Thái.

Theo truyền thống, vào 10h00 sáng ngày 14/4, một hồi còi kéo dài 2 phút cũng sẽ vang lên trên toàn lãnh thổ Israel. Khi đó, mọi hoạt động - từ giao thông, sản xuất đến sinh hoạt thường nhật, đều tạm dừng, người dân mặc niệm, tưởng nhớ các nạn nhân đã thiệt mạng. Hình ảnh xe cộ dừng giữa đường cao tốc và người dân lặng im cúi đầu đã trở thành biểu tượng đặc trưng của ngày lễ này.

Trước thềm sự kiện, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã gặp gỡ các nạn nhân sống sót Holocaust được chọn thắp đuốc trong lễ khai mạc chính thức tại Yad Vashem.

Tại buổi gặp, ông bày tỏ sự xúc động sâu sắc trước những câu chuyện sống sót và hồi sinh cuộc đời của họ. Ông nhấn mạnh rằng những người sống sót là “những người khổng lồ về tinh thần," đã vượt qua đau thương để góp phần xây dựng Nhà nước Israel.

Trước đó, ngày 12/4, Tổng thống Isaac Herzog cũng đã tiếp đón các nhân chứng Holocaust và gia đình họ tại Phủ Tổng thống ở Jerusalem. Những câu chuyện về mất mát, lòng dũng cảm và ý chí vươn lên đã được chia sẻ, nhấn mạnh trách nhiệm truyền lại ký ức lịch sử cho các thế hệ mai sau.

Theo số liệu công bố nhân dịp này, hiện có khoảng 111.000 người sống sót sau thảm họa Holocaust đang sinh sống tại Israel, phần lớn ở độ tuổi trên 80. Dù tuổi cao, họ vẫn là những nhân chứng sống quan trọng, góp phần gìn giữ ký ức về một trong những thảm kịch lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

Dữ liệu cũng cho thấy dân số Do Thái toàn cầu hiện đạt khoảng 15,8 triệu người, trong đó Israel chiếm 7,2 triệu - tương đương 45%. Con số này phản ánh sự phục hồi đáng kể so với thời điểm trước Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, khi dân số Do Thái đạt 16,6 triệu người nhưng bị suy giảm nghiêm trọng sau thảm họa Holocaust.

Đáng chú ý, báo cáo thường niên của Đại học Tel Aviv công bố cùng thời điểm cho thấy tình trạng bài Do Thái trên toàn cầu đang gia tăng đáng lo ngại.

Trong năm 2025, có 20 người Do Thái bị sát hại trong các vụ tấn công mang động cơ thù hận - mức cao nhất trong hơn ba thập kỷ.

Giới nghiên cứu cảnh báo rằng làn sóng bài Do Thái có nguy cơ trở thành “bình thường mới” nếu không được ngăn chặn hiệu quả./.

