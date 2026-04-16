Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào ngành dầu mỏ Iran

Ngày 15/4, Chính phủ Mỹ thông báo siết chặt trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Iran, trong bối cảnh căng thẳng vẫn leo thang xung quanh eo biển Hormuz.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào cơ sở hạ tầng vận chuyển dầu mỏ, áp đặt cấm vận đối với hơn 20 cá nhân, công ty và tàu liên quan đến mạng lưới vận tải dầu mỏ của thương gia Mohammad Hossein Shamkhani.

Ông Shamkhani là con trai của ông Ali Shamkhani, Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran, người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào ngày 28/2 .

Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố trừng phạt một công dân Iran, có tên Seyed Naiemaei Badroddin Moosavi, được mô tả là nhà tài trợ cho lực lượng Hezbollah ở Liban, cùng “3 công ty liên quan đến một vụ rửa tiền phức tạp".

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng Washington đang thực hiện các biện pháp để hạn chế nguồn thu của Iran, trong bối cảnh nước này được cho là đang tìm cách sử dụng eo biển Hormuz làm công cụ đàm phán.

Trước đó, bộ trên thông báo sẽ không gia hạn việc miễn trừ tạm thời cho phép bán dầu Iran đang trên đường vận chuyển, vốn được áp dụng nhằm hạ nhiệt giá dầu tăng mạnh do xung đột.

Kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, việc lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu khí quan trọng của thế giới, đã bị đình trệ nghiêm trọng. Mỹ hiện tiến hành các cảng của Iran.

Cũng trong ngày 15/4, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết họ đã buộc 10 tàu trên đường rời khỏi các cảng của Iran phải quay đầu trong 48 giờ đầu tiên của chiến dịch phong tỏa hải quân đối với nước cộng hòa Hồi giáo này.

Mặc dù CENTCOM tuyên bố không có tàu nào vượt qua được lệnh phong tỏa, nhưng dữ liệu theo dõi hàng hải dường như mâu thuẫn với khẳng định đó.

Dữ liệu theo dõi từ ngày 14/4 cho thấy ít nhất 3 tàu xuất phát từ các cảng của Iran đã đi qua eo biển Hormuz, mặc dù một số tàu đi theo tuyến đường này sau đó đã quay đầu trở lại.

Theo nhà cung cấp dữ liệu hàng hải Kpler, 3 con tàu này nằm trong số ít nhất 7 tàu có liên quan với Iran đã đi qua eo biển sau khi lệnh phong tỏa của Washington có hiệu lực vào ngày 13/4./.

