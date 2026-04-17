Xung đột tại Trung Đông: Iran xây dựng kế hoạch thu phí qua eo biển Hormuz

Hãng thông tấn ISNA của Iran dẫn nguồn tin từ ban lãnh đạo Quốc hội nước này cho biết Quốc hội đang xây dựng dự luật về quản lý eo biển Hormuz, trong đó đề xuất thu phí đối với các tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải được cho là huyết mạch của thế giới này.

Ước tính doanh thu từ việc “quản lý” eo biển Hormuz - tuyến đường biển trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ, các sản phẩm dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới - có thể đạt từ 10-15 tỷ USD.

Theo thông tin được đưa ra ngày 16/4, dự luật cũng được xây dựng nhằm củng cố đồng nội tệ rial của Iran. Các tàu thuyền nước ngoài khi đi qua eo biển Hormuz phải trả phí bằng đồng rial theo 2 cách: thông qua các văn phòng của họ tại Iran hoặc qua hệ thống ngân hàng của nước này.

Iran đã siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước này từ cuối tháng 2, khiến chỉ có số ít tàu thuyền có thể đi qua.

Căng thẳng leo thang khi Mỹ ngày 13/4 cũng bắt đầu phong tỏa tuyến hàng hải này đối với các tàu thuyền ra vào cảng của Iran. Mỹ khẳng định các tàu thuyền không phải của Iran được tự do quá cảnh qua eo biển Hormuz miễn là họ không trả phí cho Tehran.

Trước bối cảnh này, Kuwait tuyên bố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên Liên hợp quốc để chuẩn bị cho dự thảo nghị quyết mới về đảm bảo tự do hàng hải ở eo biển Hormuz nhằm khơi thông dòng chảy thương mại quốc tế vốn đang bị gián đoạn này.

Trong tuyên bố đưa ra tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Đại diện thường trực của Kuwait tại Liên hợp quốc, Đại sứ Tareq Al Banai, đồng thời phát biểu thay mặt cho Bahrain, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Qatar và Jordan, nhấn mạnh sáng kiến này phản ánh mối quan ngại về các mối đe dọa đang diễn ra trong khu vực.

Ông nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về sự đồng thuận quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế đối với các eo biển chiến lược trên thế giới.

Theo tuyên bố, an ninh ở Vùng Vịnh là nền tảng của sự ổn định và tăng trưởng kinh tế toàn cầu, do đó các quốc gia trong khu vực có quyền bảo vệ an ninh và chủ quyền của mình theo Hiến chương Liên hợp quốc trước những mối đe dọa liên tục.

Tuyên bố cũng cảnh báo rằng tình trạng gián đoạn hoạt động hàng hải có thể gây ra những hậu quả nhân đạo nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh lương thực toàn cầu đối với hàng triệu người./.

